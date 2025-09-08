Hơn 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức

(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 22 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 8/9 - 12/9, trong đó 19 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 38,7% và thấp nhất là 1%. Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp và 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu.

Trong số các doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức tuần này có nhiều doanh nghiệp chi trả ở mức cao. Theo đó, ngày 10/9 tới đây, Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã Ck: PMC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2024. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 38,68% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 3.868 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/09.

Với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PMC sẽ cần chi hơn 36 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2024, PMC đã điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức từ tỷ lệ 24% lên 62,68%. Trước đó, công ty đã thực hiện 2 đợt trả cổ tức tổng tỷ lệ 24%. Như vậy, sau khi trả đợt cuối, công ty sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả cổ tức năm 2024.

Ảnh minh họa

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (mã Ck: VGI) vừa có văn bản thông báo về ngày 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền mặt. Theo đó, Viettel Global dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 750 đồng. Thời gian thực hiện chi trả ngày 29/9/2025. Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Global sẽ phải chi khoảng hơn 2.284 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã Ck: BIC) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng. Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu BIC sẽ nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/9/2025. Với gần 117,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng giá trị chi trả cổ tức lần này của BIC lên tới khoảng 180 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 6/11/2025.

Bên cạnh đó, BIC cũng dự kiến phát hành thêm gần 84,8 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:72,3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 72,3 cổ phiếu mới. Nếu phát hành thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của BIC sẽ tăng từ gần 117,3 triệu cổ phiếu lên khoảng 202,1 triệu cổ phiếu, kéo theo vốn điều lệ tăng từ 1.172 tỷ đồng lên hơn 2.020 tỷ đồng./.