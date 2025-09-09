Đồng bộ quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

(TBTCO) - Một hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch tập trung, thống nhất trên toàn quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý (GIS), để hiện đại hóa công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Nguồn: Shutterstock

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 3101/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Theo đó, Quyết định ban hành quán triệt thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch (Đề án) tại các bộ, ngành và địa phương.

Trong đó, xây dựng lộ trình phân kỳ đầu tư triển khai các dự án của Đề án, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đã đề ra. Bên cạnh đó, xác định nội dung trọng tâm, tiến độ, các nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực để thực hiện Đề án.

Theo Quyết định yêu cầu bảo đảm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đề án xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đề ra; phân công trách nhiệm chủ trì và trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thực hiện hiệu quả Đề án.

Đối với yêu cầu xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Quyết định yêu cầu thực hiện theo hướng tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước và tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phù hợp với Khung Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam; đồng bộ với thực trạng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Bộ Tài chính; ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, ban hành quy định, hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật để xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, trọng tâm rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Quy hoạch và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản quy định về cấu trúc, yêu cầu kỹ thuật, giải pháp công nghệ và về thu thập, xử lý, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật, quản lý, vận hành, kết nối, cung cấp, chia sẻ và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch của Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong việc thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu trong Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên môi trường số. Bộ, ngành, địa phương rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch dựa trên việc khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Tài chính để quản trị, vận hành, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đáp ứng an toàn hệ thống thông tin tối thiểu đạt cấp độ 3. Đồng thời xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự phòng phục vụ triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch hoạt động song song, bảo đảm năng lực sao lưu dữ liệu và có khả năng phục hồi sau sự cố; xây dựng phần mềm của Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đề án Xây dựng và Quản lý Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được phê duyệt ( tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ) được triển khai trong 12 năm, từ năm 2024 đến năm 2035, chia thành 3 giai đoạn, với mục tiêu cụ thể là số hóa 100% hồ sơ quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và một phần quy hoạch cấp huyện vào năm 2026.

Đối với các đơn vị triển khai cơ sở dữ liệu quy hoạch phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành, địa phương thì phải bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định và khả năng kết nối, đồng bộ với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Tài chính xây dựng.

Bộ, ngành, địa phương đầu tư trang thiết bị hiện đại, công cụ tiện ích bảo đảm việc xây dựng, thu thập, cập nhật, xử lý, phân tích dữ liệu của Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia; lộ trình xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và lộ trình thực hiện việc thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, đôn đốc việc thu thập dữ liệu liên quan đến quy hoạch đang còn hiệu lực từ các bộ, ngành, địa phương. Đồng bộ hóa dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu quốc gia duy nhất, bảo đảm tính nhất quán và khả năng tích hợp. Các bộ, ngành, địa phương cập nhật và duy trì thường xuyên cơ sở dữ liệu quy hoạch đang còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo tính mới nhất và đáng tin cậy của thông tin quy hoạch.

Về quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Bộ Tài chính xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch khi kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương; quản lý, vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục 24/7; xây dựng cơ chế ứng phó, ứng cứu với sự cố an toàn, an ninh mạng và tổ chức diễn tập, hướng dẫn, kiểm tra ứng phó định kỳ; bố trí nhân lực đảm bảo đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thu thập, xử lý, đồng bộ dữ liệu, cập nhật, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ và khai thác Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Về đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, Bộ Tài chính chủ trì đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quy hoạch, khoa học dữ liệu, công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thông tin, thu thập, xử lý, đồng bộ hóa dữ liệu, cập nhật, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ và khai thác Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; học tập kinh nghiệm nước ngoài, tăng cường hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế nhằm tiếp thu kinh nghiệm, nguồn lực, kỹ thuật để triển khai, thực hiện Đề án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.