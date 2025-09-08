Cuộc đua tăng vốn bùng nổ giữa sóng chứng khoán lập đỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ khi VN-Index liên tục lập đỉnh mới. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn, phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi, đáp ứng yêu cầu vốn ngày càng cao và chuẩn bị cho cơ hội nâng hạng thị trường.

Cuộc đua chưa hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn “siêu sóng” khi chỉ số VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới vượt mốc 1.700 điểm, trong khi kỷ lục trước đó vào ngày 6/1/2022 chỉ dừng ở 1.528,47 điểm.

Sự hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, kỳ vọng tăng trưởng cao, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và thị trường đón “sóng” nâng hạng. Tận dụng “siêu sóng”, nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là các công ty chứng khoán đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, trong bối cảnh mặt bằng giá cổ phiếu tăng cao và thanh khoản dồi dào.

VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới, thị trường chứng khoán thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Ảnh tư liệu

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/9, trong đó nội dung chính là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Chứng khoán SSI dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm tối đa gần 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Chứng khoán SSI dự kiến thu về hơn 6.233,7 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã Ck: ORS) cũng công bố nghị quyết về việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ORS dự kiến trình cổ đông thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp muốn chào bán hơn 287,9 triệu cổ phiếu, tương đương 85,69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của công ty, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

Bên cạnh tăng vốn qua phát hành cổ phiếu, một số công ty còn có kế hoạch IPO. Điển hình, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) có kế hoạch IPO lớn nhất từ trước tới nay của ngành. Công ty dự kiến chào bán 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn điều lệ, với mức giá 46.800 đồng/cổ phiếu, ước tính huy động hơn 10.800 tỷ đồng. Đợt IPO dự kiến diễn ra từ ngày 19/8 đến 8/9/2025, kết quả công bố trong tháng 9.

Ngoài TCBS, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch IPO và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán. Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đón đầu cơ hội

Có thể thấy, vài năm trở lại đây, việc tăng vốn không còn là câu chuyện mới trong ngành chứng khoán. Nhưng điều đáng nói là, dù vùng định giá đã cao, nhưng thị trường vẫn chứng kiến hoạt động này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chuẩn bị cho “cuộc chơi lớn” Làn sóng tăng vốn ở khối chứng khoán đã bắt đầu từ đầu năm 2024 để chuẩn bị cho “cuộc chơi lớn” là hệ thống KRX và nâng hạng thị trường. Hệ thống KRX đã vận hành thành công từ tháng 5/2025, áp dụng cơ chế “non pre-funding” (không yêu cầu tổ chức đầu tư nước ngoài nộp tiền ký quỹ trước khi giao dịch) và tiến tới cho phép giao dịch trong ngày (T+0), bán chứng khoán chờ về… Đặc biệt, nghiệp vụ non pre-funding đòi hỏi vốn rất lớn, bởi mỗi giao dịch của khối ngoại có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Thực tế, với những bước tiến ấn tượng của thị trường chứng khoán gần đây, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán đã thể hiện rõ vai trò "dẫn sóng" khi hàng loạt mã ghi nhận mức tăng giá ấn tượng. Kéo theo đó, định giá nhóm này không còn rẻ. Mục đích chính từ các đợt tăng vốn của các công ty chứng khoán vẫn chủ yếu xoay quanh mục tiêu nâng hạn mức cho vay margin khi nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư đang tăng mạnh trở lại.

Đối với các nhà đầu tư, khi nguồn vốn của các công ty chứng khoán dồi dào hơn sẽ tạo điều kiện kéo giảm lãi suất cho vay margin, vì các công ty chứng khoán buộc phải cạnh tranh quyết liệt hơn để lôi kéo khách hàng. Dù biên độ lãi của mảng cho vay margin có thể co lại, tuy nhiên nguồn vốn lớn hơn sẽ giúp các công ty chứng khoán cho vay nhiều hơn, từ đó duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nguồn vốn tăng thêm ngoài việc đảm bảo đáp ứng hệ số an toàn vốn ngày càng nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng giúp các công ty chứng khoán mở rộng danh mục tự doanh, trước kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong thời gian tới.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect phân tích, hiện nay, thị trường chứng khoán đang rất sôi động, nên các công ty tận dụng phát hành cổ phiếu để tăng vốn, hỗ trợ các hoạt động như cho vay margin, đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi…

Các chuyên gia nhận định, các doanh nghiệp chứng tỏ đã nhạy bén, kinh nghiệm hơn. Trước đây, các doanh nghiệp thường đợi sau một thời gian thị trường sôi động thì mới tiến hành triển khai tăng vốn. Nhưng khi đó dễ bị trễ, bởi việc tăng vốn và huy động vốn thành công nhất phải là những lúc thị trường tốt, thanh khoản tăng, vốn hoá tăng, thì nhà đầu tư mới tham gia nhiều. Vì thế, đây đang là thời điểm vàng để tăng vốn và huy động vốn.