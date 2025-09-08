Tín dụng, đầu tư công và lãi suất - ba trụ đỡ cho tăng trưởng doanh nghiệp

(TBTCO) - Ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi nhận định, các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành ngân hàng, hạ tầng, xuất khẩu và khu công nghiệp đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ trợ lực từ tín dụng, đầu tư công và môi trường lãi suất thuận lợi.

PV: Ông đánh giá thế nào về triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có sự phân hóa rõ nét theo quy mô và ngành nghề?

Ông Lương Duy Phước: Theo tôi, môi trường vĩ mô đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm, khi tín dụng duy trì tốc độ cao, chính sách tài khóa được mở rộng với kế hoạch giải ngân đầu tư công có thể đạt trên 95%, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu hạ lãi suất sau kỳ họp tháng 9. Những yếu tố này không chỉ hỗ trợ cầu tiêu dùng và giảm chi phí vốn, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa thông qua các hoạt động đầu tư vào hạ tầng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chu kỳ kinh tế hiện tại, đà tăng trưởng sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Những lĩnh vực mang tính chu kỳ cao và có nền lợi nhuận thấp trong năm 2024 như ngân hàng, hạ tầng, cảng biển và khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh nhờ hưởng lợi từ dòng vốn tín dụng, đầu tư công và môi trường thương mại quốc tế ổn định hơn trong những tháng cuối năm.

Ngược lại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu, có đặc thù ổn định hơn, có thể ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn so với mặt bằng chung. Dù vậy, tôi vẫn kỳ vọng, nhóm doanh nghiệp phi tài chính sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong bối cảnh triển vọng kinh tế hiện tại.

PV: Theo ông, những động lực chủ chốt nào sẽ thúc đẩy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trong những tháng cuối năm 2025? Đâu là nhóm ngành có tiềm năng dẫn dắt thị trường trong giai đoạn này?

Ông Lương Duy Phước: Tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ nét hiệu quả từ những cải cách kinh tế toàn diện của Chính phủ. Trong đó, nổi bật là kỳ vọng tăng trưởng tín dụng vượt 16%, tạo nguồn vốn chi phí thấp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và giảm áp lực tài chính. Cùng với đó, doanh thu bán lẻ được dự báo tăng trên 10%, tiệm cận mục tiêu đề ra, nhờ các chính sách kích cầu và giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), qua đó thúc đẩy tín dụng tiêu dùng và hỗ trợ nhóm doanh nghiệp bán lẻ, tiêu dùng.

Chính sách tài khóa mở rộng, đặc biệt là kế hoạch giải ngân đầu tư công có khả năng hoàn thành tới 95 - 100% kế hoạch năm, được xem là đòn bẩy lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế, nhất là ngành hạ tầng. Song song đó, môi trường thuế quan thuận lợi tiếp tục là yếu tố thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cơ cấu.

Từ những động lực vĩ mô này, các nhóm ngành mang tính chu kỳ cao và có nền kinh doanh thấp trong năm 2024 nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của dòng tiền. Ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nhờ vào tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp và cho vay bất động sản, trong khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất sau cuộc họp tháng 9 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường lãi suất, củng cố triển vọng của các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn.

Ngành hạ tầng được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, với các doanh nghiệp đầu ngành hiện sở hữu lượng hợp đồng xây lắp đã ký gấp 2 - 3 lần doanh thu, trong khi mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn.

Xuất nhập khẩu và FDI, với các lĩnh vực như dệt may, cảng biển, bất động sản khu công nghiệp, hiện chưa ghi nhận mức tăng đáng kể, nhưng nhiều khả năng sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ nền so sánh thấp và triển vọng tích cực từ môi trường thuế quan ổn định, qua đó trở thành điểm sáng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa.

PV: Trong bối cảnh dòng vốn ngoại đang dần quay trở lại, theo ông, các doanh nghiệp niêm yết nên ưu tiên cải thiện yếu tố nào để gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững trong giai đoạn 2025 - 2026?

Ông Lương Duy Phước: Để tận dụng hiệu quả làn sóng dòng vốn ngoại đang quay trở lại, các doanh nghiệp niêm yết cần tập trung vào 3 yếu tố then chốt nhằm củng cố nội lực và gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.

Trước hết, minh bạch thông tin và chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp là nền tảng không thể thiếu. Nhà đầu tư quốc tế đặc biệt coi trọng khả năng tiếp cận thông tin rõ ràng, hệ thống báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực quốc tế cùng với cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả. Đây chính là yếu tố tạo dựng niềm tin và khẳng định chất lượng doanh nghiệp trong mắt giới đầu tư toàn cầu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực chuyển đổi sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), từng bước tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực tài chính và siết chặt kỷ luật vốn là yêu cầu cấp thiết. Doanh nghiệp cần duy trì cấu trúc vốn lành mạnh, kiểm soát đòn bẩy tài chính, tối ưu chi phí vốn và xây dựng chiến lược tăng trưởng rõ ràng. Những yếu tố này không chỉ đảm bảo sự ổn định trong ngắn hạn, mà còn tạo dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Cuối cùng, phát triển bền vững cần được xác lập như một chiến lược dài hạn. Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quá trình ra quyết định của các quỹ đầu tư quốc tế. Qua những lần tiếp xúc trực tiếp với các quỹ lớn, có thể thấy rõ, họ không xem ESG đơn thuần là công cụ truyền thông, mà coi đó là một cam kết thực chất về định hướng phát triển lâu dài, có trách nhiệm và bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông!