(TBTCO) - ECB đã hạ dự báo lạm phát tại Eurozone xuống 2% trong năm nay; còn OECD cho rằng gần một nửa trong số 30 quốc gia châu Âu sẽ có mức lạm phát năm 2025 tăng so với năm ngoái.

Đồng 10, 20 và 50 euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần đây đã hạ dự báo lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) xuống 2% trong năm nay và 1,6% trong năm sau, trước khi quay trở lại mức 2% vào năm 2027.

ECB cho rằng lạm phát năng lượng sẽ duy trì ở mức âm cho đến cuối năm 2026 trước khi tăng lại vào năm 2027, do “các biện pháp tài khóa liên quan đến biến đổi khí hậu."

Trong khi đó, Báo cáo Triển vọng Kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng gần một nửa trong số 30 quốc gia châu Âu sẽ có mức lạm phát năm 2025 tăng so với năm ngoái. Những nước ghi nhận lạm phát tăng nhanh nhất gồm có Litva (từ 0,9% lên 4%) và Latvia (từ 1,4% lên 3,6%).

Trong khi đó, lạm phát ở Bulgaria có thể chỉ tăng hơn 1,4 điểm phần trăm và Hungary tăng 1,2 điểm phần trăm. Các nước Italy, Phần Lan và Ireland có thể ghi nhận lạm phát tăng từ 0,8 điểm phần trăm trở lên.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ chứng kiến tỷ lệ lạm phát sụt giảm từ 58,5% xuống 31,4% trong năm nay. Iceland giảm 2,4 điểm phần trăm, Thụy Điển giảm 1,5 điểm phần trăm và Bỉ giảm 1,4 điểm phần trăm.

Trong số các nền kinh tế hàng đầu châu Âu, Pháp có thể có mức lạm phát thấp nhất trong năm nay, chỉ ở mức 1,2%, nhờ chính sách cắt giảm thuế điện và tác động không đáng kể từ thuế quan của Mỹ.

Ngược lại, Anh dự kiến sẽ ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao nhất ở mức 3,1%, do tăng lương tối thiểu, tăng các khoản đóng góp an sinh xã hội của người sử dụng lao động và hóa đơn tiện ích.

Sang năm 2026, Pháp tiếp tục được dự báo có tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong các nền kinh tế lớn, chỉ ở mức 1,66%, trong khi Anh có tỷ lệ cao nhất là 2,28%. Ngoài ra, Italy cũng có thể ghi nhận lạm phát 1,88% trong năm sau, Tây Ban Nha 1,91% và Đức 2,13%.

Báo cáo của OECD cũng cho thấy lạm phát năm 2026 sẽ giảm ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ lệ lạm phát dự phóng là 18,5%, còn lại tất cả các nước khác đều có tỷ lệ dưới 3,7%./.