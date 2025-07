Tỷ giá USD hôm nay (24/7): “Chợ đen” giảm mạnh cả 2 chiều mua - bán

Sáng sớm ngày 24/7, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.177 VND/USD giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,21 điểm, giảm 0,19%.

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ít thay đổi. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.969 VND/USD - 26.385 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ít thay đổi. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.940 - 26.320 VND/USD, đứng yên so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.930 VND 26.320 VND Vietinbank 25.961 VND 26.321 VND BIDV 25.956 VND 26.316 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 28.087 VND – 31.044 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.905 VND 31.482 VND Vietinbank 30.227 VND 31.482 VND BIDV 30.235 VND 31.475 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 164 VND – 181 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172,32 VND 183,27 VND Vietinbank 174,5 VND 182,5 VND BIDV 174,7 VND 182,38 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 24/7 giảm 30 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 23/7, giao dịch quanh mốc 26.360 - 26.430 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 97,21 điểm, giảm 0,19%.

Đồng USD tăng giá so với Franc Thụy Sĩ và đồng EUR, nhưng lại suy yếu so với Yên Nhật vào thứ Tư, do tâm lý tích cực từ thỏa thuận thương mại mới của Mỹ bị lấn át bởi những bất ổn chính trị xoay quanh tương lai của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba.

Đồng USD tăng giá so với Franc Thụy Sĩ, đang trên đà chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Gần đây nhất, đồng USD tăng 0,24%, lên 0,79425 Franc.

Đồng bạc xanh suy yếu so với đồng Yên, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/7 sau khi có thông tin cho rằng ông Ishiba dự định từ chức vào tháng tới sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Thượng viện. Ông Ishiba đã phủ nhận các thông tin về việc ông quyết định từ chức. Đồng Yên gần nhất giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 146,565 Yên/USD.

Đồng EUR đã thu hẹp mức giảm trước đó và tăng 0,08% so với đồng USD, lên mức 1,176250 USD.