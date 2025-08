7 tháng, Việt Nam thu hút 13,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng 7 tăng 2,13% so với tháng 12/2024; tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.