Quảng Ninh sẽ đưa đặc khu Vân Đồn trở thành vùng động lực mới

(TBTCO) - Trong 2 ngày (3 và 4/8), Đảng bộ đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, đô thị xanh - hiện đại - thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế

Đảng bộ Đặc khu Vân Đồn là động lực chính trị cho mô hình phát triển mới

Theo Quyết định số 2118-QĐ/TU ngày 17/6/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng bộ Đặc khu Vân Đồn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 12 xã, thị trấn của huyện Vân Đồn, trở thành một trong 13 đặc khu hành chính - kinh tế của cả nước. Với 84 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 3.255 đảng viên, Đảng bộ Đặc khu Vân Đồn là lực lượng chính trị nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt, xây dựng các chủ trương chiến lược để đặc khu phát triển bứt phá.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh T.D

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tập trung tổng kết thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Vân Đồn đã có bước tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 27,7%/năm, cao vượt trội so với mặt bằng chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp, xây dựng chiếm 49,2%, dịch vụ 34,1%, nông, lâm, thủy sản là 16,7%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 120 triệu đồng/năm, xếp thứ hai toàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 92.800 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm, cao hơn 7,6% so với tỉnh và tăng 70% so với giai đoạn 2016 - 2020. Xuất khẩu hàng hóa cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 27,2 triệu USD trong 5 năm qua, tăng 20,9% so với giai đoạn trước.

Đặc khu Vân Đồn được thành lập theo Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nguyên trạng huyện Vân Đồn trước đây, với diện tích trên 2.170km2, dân số gần 54.000 người, là đặc khu có diện tích trên các đảo và trên biển lớn nhất cả nước.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo bằng 0, 100% nhà tạm, dột nát được thay thế; diện mạo đô thị và nông thôn, nhất là tại các xã đảo, có sự đổi thay rõ nét. Hệ thống hạ tầng chiến lược từng bước hoàn thiện với những công trình đột phá như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, cảng Ao Tiên, các khu nghỉ dưỡng cao cấp do Sun Group, CEO Group đầu tư…

Đề xuất trao thẩm quyền cao hơn cho chính quyền đặc khu trong phê duyệt các dự án đầu tư

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, xây dựng Vân Đồn thành mô hình đặc khu kiểu mới với thể chế hiện đại, cơ chế vượt trội và tầm nhìn quốc tế. Ông gợi mở việc hình thành khung quản trị đột phá, trao quyền cao hơn cho chính quyền đặc khu, thiết lập “một cửa tại chỗ” thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hành chính. Cùng với đó, các chính sách ưu đãi về đất đai, thu hút nhân tài, quy hoạch đô thị, cải cách thủ tục đầu tư cần được áp dụng linh hoạt.

"Đảng bộ đặc khu cần tham mưu cho tỉnh và Trung ương về một mô hình quản trị, quản lý đặc khu phù hợp" - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khẳng định, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, đặc khu Vân Đồn được kỳ vọng là một cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh và cả nước, trở thành đặc khu kinh tế đa ngành, đô thị xanh - thông minh - hiện đại, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế; tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và Chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Từ đó, Vân Đồn phải là địa phương tiên phong, dẫn đầu trong triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh Quảng Ninh, tạo sức lan tỏa và khẳng định vai trò động lực phát triển của đặc khu.

Đặc khu sẽ trở thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino, công nghiệp văn hóa, hội nghị quốc tế; trung tâm logistics - du lịch chất lượng cao; phát triển các ngành công nghiệp chế biến – chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp sạch.

Tại Đại hội, quyết định chỉ định các nhân sự chủ chốt cũng đã được công bố. Ông Cao Tường Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Quốc hội, tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Vân Đồn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ đặc khu Vân Đồn lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới, nơi khát vọng đổi mới, tinh thần trách nhiệm và hành động cụ thể được kết tinh thành chiến lược phát triển đột phá.