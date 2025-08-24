Tháo ''điểm nghẽn'' logistics để phát triển kinh tế - xã hội Đông Nam Bộ

(TBTCO) - Ngoài việc cần tối ưu hóa cơ sở hạ tầng thông qua kết nối đồng bộ thì đồng bộ hóa và thống nhất thể chế và chuẩn hóa phát triển nguồn nhân lực…đều là những yếu tố cốt lõi để tháo ''điểm nghẽn'', phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Theo báo cáo ''Gia tăng liên kết logistics nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ” vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Đại sứ quán Australia (thông qua Chương trình Aus4Skills) công bố cho thấy, vùng Đông Nam Bộ – bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh (trước đây bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh) – là vùng kinh tế năng động bậc nhất, đóng góp gần 32% GDP, 44,7% ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, những ''điểm nghẽn'' về hạ tầng do tốc độ đô thị hoá nhanh, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ giữa các tỉnh, thể chế, quy trình, thủ tục chồng chéo đang khiến chi phí logistics tăng cao, thời gian vận chuyển kéo dài dẫn tới giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trên, báo cáo cũng đưa ra các giải pháp như, ngoài việc cần tối ưu hóa cơ sở hạ tầng thông qua kết nối đồng bộ như tăng cường liên thông giữa các phương thức vận tải như đường bộ - đường thủy - đường sắt - hàng không, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Đồng bộ hóa và thống nhất thể chế, quy trình, hệ thống như thành lập Ủy ban Logistics vùng, cải cách thủ tục, áp dụng hệ thống thông quan điện tử chung thì việc chuẩn hóa phát triển nguồn nhân lực (quy hoạch hệ thống đào tạo thống nhất, chuẩn đầu ra, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp– doanh nghiệp - cơ quan quản lý) cũng là yếu tố cốt lõi để phát triển kinh tế vùng.

Bên cạnh đó, theo ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo cáo được công bố mang ý nghĩa đặc biệt thiết thực bởi, ngoài cung cấp một bức tranh toàn cảnh, chỉ ra các điểm nghẽn chính về hạ tầng, thể chế, quy trình và nguồn nhân lực, đồng thời đề xuất những khuyến nghị cụ thể như tối ưu hóa đầu tư hạ tầng vùng, thiết lập cơ chế điều phối logistics chung, và chuẩn hóa đào tạo nhân lực thì, báo cáo càng có giá trị trong bối cảnh cả nước đang tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính tỉnh, thành phố để nâng cao hiệu quả quản lý.

''Các phân tích và khuyến nghị trong báo cáo vì vậy không chỉ có ý nghĩa cho Đông Nam Bộ, mà còn là tài liệu tham khảo quan trọng cho các địa phương khác trên cả nước khi triển khai quá trình sáp nhập, tái cơ cấu và liên kết vùng một cách đồng bộ và hiệu quả'' - ông Võ Tân Thành khẳng định thêm.