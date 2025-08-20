Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(TBTCO) - Chiều ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự phiên trù bị có Đại diện Tổ chỉ đạo số 5 của Đảng uỷ Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài chính, cùng gần 250 đại biểu tham dự.

Phiên họp trù bị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức nội dung, quy trình bảo đảm phiên đại hội chính thức đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thể hiện trí tuệ tập thể, tinh thần, trách nhiệm cao của Đại hội.

Tham dự Phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có gần 250 đại biểu là cán bộ, đảng viên ưu tú. Ảnh: Đức Minh

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua dự thảo chương trình, quy chế làm việc và nội quy của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Phổ biến nội dung liên quan đến công tác điều hành, thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Tại Phiên họp trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Cao Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tài chính; đồng chí, Phạm Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Đồng thời, Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã bầu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Đức Minh

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thi Thu Lan nhấn mạnh, các ý kiến từ Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cho thấy sự thống nhất cao với với các dự thảo văn kiện.

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã được chuẩn bị công phu, trí tuệ và khoa học, mang tính tổng hợp, toàn diện và khái quát cao. Nội dung dự thảo các văn kiện có tính cách mạng và tầm nhìn dài hạn, mang tính hành động, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ sự nhạy bén và quyết liệt của Đảng trước những yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn và con đường cách mạng của dân tộc, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm (100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045). Hình thức trình bày Văn kiện rõ ràng, mạch lạc, logic, dễ hiểu, dễ tiếp cận trong nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện; các số liệu minh chứng có tính thuyết phục và tin cậy cao.

Đặc biệt, điểm nổi bật của các dự thảo Văn kiện là Báo cáo Chính trị được xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII về chủ trương hợp nhất 3 Báo cáo gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (nội dung công tác xây dựng Đảng) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Dự thảo đã làm rõ những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2025 - 2030.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Đức Minh

Để hoàn thiện hơn các dự thảo văn kiện, Đảng bộ Bộ Tài chính có một số ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo Chính trị hợp nhất, dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao quá trình chuẩn bị và nhất trí với các nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, trí tuệ và khoa học, mang tính tổng hợp và khái quát rất cao các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ Bộ Tài chính cũng có một số ý kiến đóng góp đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2020 - 2025, công tác xây dựng Đảng và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thắng hoan nghênh, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để có nhiều đóng góp thiết thực cho Phiên chính thức diễn ra vào sáng ngày 21/8/2025, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.