(TBTCO) - Ngày 11/11/2025, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Bộ Tài chính “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; đại diện các tỉnh Đoàn; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ, lãnh đạo các Ban của Đoàn Thanh niên Chính phủ, các đồng chí nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ; đặc biệt là sự hiện diện của 200 đại biểu chính thức là đoàn viên ưu tú được bầu từ 43 cơ sở đoàn thuộc Bộ Tài chính, đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính.

Xây dựng được một tổ chức đoàn vững mạnh

Theo báo cáo chính trị của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã xây dựng được một tổ chức đoàn vững mạnh, được đông đào đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia các phong trào. Vị thế của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính dần được khẳng định, thực sự trở thành cánh tay đắc lực của Đảng, lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào của Bộ Tài chính.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh Bộ Tài chính hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lực lượng đoàn viên đông đảo - hơn 10.000 đoàn viên, với 43 tổ chức đoàn trực thuộc - đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức 95 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia với các chủ đề ý nghĩa như: "Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên", "Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ", "80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 127 chương trình tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ với hơn 3.800 lượt đoàn viên tham gia với chủ đề "Tri ân lịch sử - Truyền lửa thanh niên".

Khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2025-2030: “Tuổi trẻ Bộ Tài chính “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được lan tỏa sâu rộng với 538 ý tưởng, sáng kiến, tham gia 40 đề tài nghiên cứu khoa học; nhiều hội thảo như "Thanh niên với chuyển đổi số", "Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc" được tổ chức, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Tài chính.

Phong trào Thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp với 121 chương trình, tổng giá trị nguồn lực hơn 15 tỷ đồng. Hàng loạt công trình thanh niên ý nghĩa được thực hiện: 51 căn nhà tình nghĩa, nhân ái; 22 công trình thắp sáng đường quê; 1 cầu dân sinh; 10km đường giao thông nông thôn; 500.000 cây xanh được trồng mới.

Qua những hoạt động thực tiễn phong phú và ý nghĩa trên, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã đề nghị chuyển đảng chính thức cho 484 đoàn viên là đảng viên dự bị, đề nghị kết nạp Đảng cho 451 đoàn viên ưu tú.

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn kết

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật, những thành tích xuất sắc và đầy tự hào của tổ chức Đoàn Thanh niên cùng tuổi trẻ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua - đó là những minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ ngành Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần xung kích, sáng tạo và quyết tâm cao, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ ngành Tài chính, Thứ trưởng phát biểu.

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động hội nhập; đặc biệt tập trung vào công tác chuyên môn và chuyển đổi số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính cần trở thành người tiên phong trên mặt trận tri thức và công nghệ, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng ngành Tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự làm kim chỉ nam hành động.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Thứ trưởng nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gồm: Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính “vừa hồng, vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận việc khó, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hai là, phát huy cao độ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ Tài chính trong công tác tham mưu, hoạch định và triển khai các chủ trương lớn, đột phá chiến lược của đất nước và của ngành Tài chính.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, để nơi đây thực sự là môi trường hấp dẫn, là không gian khơi dậy khát vọng, trí tuệ và sức sáng tạo của thanh niên Bộ Tài chính. Tiếp tục tăng cường kết nối, giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn và bản lĩnh của tuổi trẻ ngành Tài chính trên mọi lĩnh vực.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền tài chính quốc gia chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập.

"Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong công tác chuyên môn, trong các phong trào thi đua yêu nước và trong hoạt động phát triển đoàn viên, thanh niên ngành Tài chính" - Thứ trưởng cho biết.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tại đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, cũng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng tuổi trẻ Bộ Tài chính đã xuất sắc đạt được trong suốt giai vừa qua.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng hoàn toàn nhất trí với những nội dung cần rút kinh nghiệm đã được nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp cụ thể, thiết thực, từng bước khắc phục những khó khăn để đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Ban Chấp hành và các đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, Đoàn Khối các cơ quan trung ương; đồng thời mong muốn với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tuổi trẻ và tiếp tục được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp, tạo điều kiện của các vụ, cục, đơn vị trong Bộ để tổ chức Đoàn ngày càng khẳng định được vai trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 -2030 phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại hội đã tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 22 đồng chí. Đồng chí Lê Đôn được chỉ định làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng đã nghe công bố quyết định chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Sáng cùng ngày, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã triển khai thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 5 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí; Bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu; thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội; nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đoàn Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Báo cáo góp ý sửa đổi Điều lệ đoàn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đón nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy Bộ Tài chính, Trung ương đoàn Thanh niên, Đoàn Thanh niên Chính phủ và các tỉnh đoàn, thành đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính giai đoạn 2022 - 2025.

Tặng hoa cho các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030