Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh: Kiến tạo chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

(TBTCO) - Trong 2 ngày (10 - 11/8), Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước đi mở đầu của một đảng bộ mới trong hệ thống chính trị của tỉnh, với kỳ vọng kiến tạo một nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 03/02/2025 theo chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Việc ra đời của đảng bộ mới cho thấy quyết tâm của Quảng Ninh trong cải cách tổ chức, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản trị nhà nước.

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 của Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.D

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Ninh duy trì tăng trưởng cao, bình quân ước khoảng 10,4%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 395.000 tỷ đồng; thu ngân sách giai đoạn 2021–2025 ước đạt hơn 288 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 2025 ước trên 11.000 USD; FDI lũy kế giai đoạn đạt khoảng 9,77 tỷ USD. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện; hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, được đẩy mạnh; du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và Bão số 3 (Yagi).

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh Quảng Ninh ước tăng 11,03%; du lịch đón hơn 12 triệu lượt khách; thu ngân sách nhà nước vượt 30.000 tỷ đồng; an sinh xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục có chuyển biến. Những kết quả này gắn với chủ đề công tác năm “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới” và chuỗi giải pháp điều hành quyết liệt của UBND tỉnh.

Cùng với tăng trưởng, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được coi trọng. Từ 2020 - 2025, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã tiến hành hàng nghìn lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; trong đó riêng từ tháng 2/2025 đến nay đã kiểm tra, giám sát hơn 100 tổ chức đảng và hàng trăm đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên, đầu tư công, mua sắm công.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong bối cảnh đất nước đang đổi mới nhanh chóng, mạnh mẽ, đột phá toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, từ mô hình tổ chức của hệ thống chính trị đến đột phá về thể chế, về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy quan hệ, hợp tác đối ngoại với mục tiêu phát triển vượt bậc về kinh tế.

"Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của toàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, tự tin vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh của dân tộc" - ông Ấn khẳng định.

Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: T.D

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại: có việc triển khai chưa đạt tiến độ, chất lượng; phối hợp xử lý một số vấn đề khó còn thiếu quyết liệt; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở vài nơi chưa cao. Từ đó, Đại hội rút ra các bài học về kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng, nêu gương của người đứng đầu, chủ động dự báo và tập trung xử lý “điểm nghẽn” vì lợi ích chung.

Đối với nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ UBND tỉnh đặt mục tiêu tổng quát: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền hành chính hiệu năng, hiệu lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Một số chỉ tiêu đáng chú ý: trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt chuẩn “4 tốt”, 100% tổ chức đảng được kiểm tra/giám sát ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ, và duy trì vị trí tốp đầu cả nước về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh.

Đại hội xác định 4 trọng tâm lớn và 3 khâu đột phá. Trọng tâm gồm: tiếp tục chỉnh đốn Đảng; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh để tổ chức bộ máy mới vận hành thông suốt; duy trì đà tăng trưởng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ “5 dám”; mở rộng hợp tác quốc tế, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ba đột phá là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng số; xây dựng đồng bộ hạ tầng số - chính quyền số - kinh tế số - xã hội số; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm có tính vượt trội, trong đó có các cơ chế đặc thù cho Vân Đồn.

Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Về xã hội, Quảng Ninh hướng tới thu hẹp nhanh chênh lệch vùng miền; phát triển y tế cơ sở - y tế dự phòng đủ mạnh; thúc đẩy giáo dục đại học và nghề nghiệp gắn nhu cầu thị trường, xây dựng Đại học Hạ Long thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc, nhất là khu vực biên giới, biển đảo; công tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu.

ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: T.D

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đề nghị: Trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn mới ngày càng cao, Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết - trí tuệ - sáng tạo, tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo và hành động; xác định rõ định hướng, vị trí, vai trò và những đóng góp mang dấu ấn riêng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ trao Quyết định chỉ định BCH, BTV, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TD

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần thứ I của Đảng bộ UBND tỉnh Q được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới để Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng phía Bắc và tiến gần hơn mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn tới./.