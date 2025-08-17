Xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương vững mạnh đồng hành cùng đất nước

(TBTCO) - Dưới sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng ủy, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, là một “điểm sáng”, một “trụ cột” quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước...

Đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ vì dân

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH TW) đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V.

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy NHCSXH TW đã ban hành 12 chương trình hành động (trong đó có 2 chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp), 16 Nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Tổng Giám đốc NHCSXH đã phát huy hiệu quả rõ nét, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị toàn hệ thống.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 chứng kiến sự bứt phá trong chuyển đổi số của NHCSXH. Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, Đảng ủy NHCSXH TW đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành 2 nghị quyết chuyên đề; Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, NHCSXH đã tập trung nhân lực, vật lực triển khai 11 dự án, 27 hạng mục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống giám sát, hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; nâng cấp, phát triển 12 phần mềm.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, hỗ trợ quy trình xử lý nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát... đảm bảo chính xác, an toàn; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả triển khai các chương trình tín dụng; đồng thời, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Tài chính toàn diện theo chỉ đạo của Chính phủ và Chiến lược Phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Song hành với công tác chuyên môn và chuyển đổi số, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tạo môi trường, điều kiện phát triển toàn diện cho cán bộ, người lao động. Trong nhiệm kỳ, NHCSXH đã tổ chức 141 lớp cho 9.170 lượt cán bộ trong hệ thống góp phần hình thành đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có ý thức tự trọng, tự chủ sống và làm việc theo pháp luật, tận tậm tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đồng thời thông qua Quy chế phối hợp với Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ, NHCSXH đã phê duyệt 4.504 sáng kiến, nghiệm thu 64 đề tài nghiên cứu khoa học và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực.

Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ NHCSXH TW đã hiện thực hóa phản ánh rõ nét nhất trong bức tranh tín dụng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nguồn vốn chính sách tiếp tục được tăng trưởng ổn định, đáp ứng ngày một nhiều hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo, đối tượng chính sách và thực hiện định hướng mở rộng phạm vi, quy mô, đối tượng, nâng mức cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách nhằm ứng phó kịp thời với dịch bệnh, thiên tai trên diện rộng.

Tính đến ngày 31/5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 410.857 tỷ đồng, tăng 198.964 tỷ đồng (+94%) so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,8% (cao hơn so với bình quân tăng trưởng nguồn vốn ở nhiệm kỳ trước).

Trong đó, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là điểm nổi bật trong nhiệm kỳ trên cơ sở thực hiện hiệu quả chủ trương “Trung ương và địa phương cùng làm”, tập trung huy động nguồn lực để triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn cả nước. Đến ngày 31/5/2025, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 61.427 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác cấp tỉnh 50.906 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác cấp huyện 10.521 tỷ đồng, tăng 45.993 tỷ đồng (298%) so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng hàng năm đạt 28,3%; đưa tỷ trọng nguồn vốn ủy thác địa phương so với trước khi có Chỉ thị từ 3% lên 15% trên tổng nguồn vốn tín dụng.

Tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư hiệu quả đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 389.388 tỷ đồng, tăng 182.583 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng dư nợ hằng năm đạt 12,2%, tăng so với bình quân năm trong nhiệm kỳ trước, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH với tổng doanh số cho vay đạt 555.044 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp thu hút, tạo việc làm cho hơn 3,8 triệu lao động, trong đó trên 37 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 12 nghìn lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tự tạo việc làm; giúp gần 351 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 8,1 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 49 nghìn căn nhà ở xã hội và hơn 24 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, bên cạnh thời cơ là không ít thách thức về phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội càng trở nên cấp thiết. Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW sẽ tiếp tục là định hướng xuyên suốt, đảm bảo tín dụng chính sách là công cụ kinh tế nhân văn, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.