Định hình chiến lược cạnh tranh riêng để thu hút FDI và phát triển bền vững

(TBTCO) - Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 của Thuế tỉnh Đồng Tháp cho thấy, lũy kế đến 30/6/2025 thu ngân sách của tỉnh là 12.536.693 triệu đồng, đạt 63,21% so với dự toán năm 2025 và bằng 113,26% so cùng kỳ năm 2024. Nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thì còn lại hơn 8.663 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65,96% so với dự toán và bằng 118,23% so với cùng kỳ năm 2024.