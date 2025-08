Sản xuất công nghiệp tháng 7 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

(TBTCO) - Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,0%; ngành khai khoáng tăng 2,6%. Sản xuất công nghiệp tháng 7 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Ảnh minh họa Lũy kế 7 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,6%), đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6% (cùng kỳ năm 2024 tăng 12,0%), đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 2,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 29,9%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 16,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 15,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 14,8%; sản xuất trang phục tăng 14,5%... Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2025 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Diệu Hoa