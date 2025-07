(TBTCO) - Tại kỳ điều hành của Liên Bộ Công thương - Tài chính chiều ngày 10/7, xăng RON 95 đã đảo chiều tăng sau hai phiên giảm liên tiếp, trở lại trên mốc 20.000 đồng/lít.

Theo đó, kể từ 15h00 ngày 10/7, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.659 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 431 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 20.090 đồng/lít, tăng 184 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.837 đồng/lít, tăng 429 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.371 đồng/lít, tăng 239 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.563 đồng/kg, giảm 244 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Xăng Ron95 tăng trở lại mốc trên 20.000 đồng/lít. Ảnh minh họa

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 29 phiên điều chỉnh, trong đó có 12 phiên giảm, 16 phiên tăng và một phiên tăng giảm trái chiều.

Cơ quan điều hành quyết định không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 3/7/2025 - 9/7/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Căng thẳng leo thang ở khu vực Biển Đỏ; thông tin về chính sách thuế nhập khẩu mới của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.