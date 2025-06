Giá iPhone 15 Pro tháng 6/2025 giảm khủng tới 12 triệu đồng

Trong tháng 6/2025, giá bán của iPhone 15 Pro bắt đầu từ 23.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 128GB. Các phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB có giá dao động từ 26.990.000 đến 32.590.000 đồng. So với mức giá ra mắt, iPhone 15 Pro đã giảm đến 12 triệu đồng. Đây là thời điểm vàng mà bạn nên tận dụng để mua với giá cực ưu đãi.

Giá iPhone 15 mới nhất tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 15 mới nhất các dòng ghi nhận mức giảm cực hấp dẫn. Trong đó, iPhone 15 Pro là phiên bản giảm mạnh nhất với mẫu 1TB giảm tới 12 triệu đồng. So với iPhone 15 Pro Max hay iPhone 16 Pro, tính năng của iPhone 15 Pro không thua kém quá nhiều mà giá bán lại hấp dẫn hơn hẳn.

Sự giảm giá này chủ yếu do iPhone 15 Pro không được trang bị camera zoom 5x như iPhone 16 Pro hay iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, về hiệu năng, iPhone 15 Pro vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí, kể cả với những tác vụ nặng.

iPhone 15 Pro là sự lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng yêu thích điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, với mức giá rẻ hơn so với bản Pro Max nhưng trải nghiệm không quá khác biệt

Giá iPhone 15: iPhone 15 - 128GB giá 15.190.000 đồng; iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng; iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng.

Giá iPhone 15 Plus: iPhone 15 Plus - 128GB: 18.890.000 đồng, iPhone 15 Plus - 256GB: 21.990.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro: iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng; iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro Max: iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng./.