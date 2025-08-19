Dồn lực hoàn thành nhập bổ sung 280.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia.

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhập bổ sung 280.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia năm 2025, theo Quyết định số 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương vào cuộc

Để kịp thời hỗ trợ cho nông dân, góp phần thúc đẩy tăng giá lương thực trong nước và điều tiết cung cầu thị trường lương thực, đồng thời để tăng tính chủ động, đảm bảo ứng phó nhanh trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai diễn biến bất thường, diện rộng, khó lường, khốc liệt; đồng thời đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội và phục vụ tốt nhất cho hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo đúng mục tiêu của dự trữ quốc gia; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 về việc bổ sung kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 cho Bộ Tài chính..

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: Thanh Thủy

Quyết định số 129/QĐ-TTg giao bổ sung kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 là 280.000 tấn lương thực, gồm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Quyết định này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như lãnh đạo Bộ Tài chính dành cho Cục Dự trữ Nhà nước, nên các đơn vị cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương có kế hoạch triển khai. Theo đó, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước ký ban hành Quyết định số 499/QĐ-DTNN ngày 14/7/2025 giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 cho 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước.

Quyết định số 129/QĐ-TTg giao bổ sung kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 là 280.000 tấn lương thực, gồm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Quyết định số 499/QĐ-DTNN đã giao Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ; Ban Khoa học và Công nghệ bảo quản và Ban Kiểm tra chuyên ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện tổ chức đấu thầu mua 280.000 tấn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia theo đúng quy định về pháp luật dự trữ quốc gia, pháp luật đấu thầu và văn bản có liên quan.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cũng đề nghị các đơn vị cần có giải pháp, chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức triển khai, phương pháp phối hợp, tình hình thị trường… để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, cơ sở vật chất cho công tác mua bổ sung lương thực, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã thành lập 3 Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch mua bổ sung lương thực năm 2025.

Tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch

Bên cạnh giao chỉ tiêu cho các Chi cục, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã kịp thời hướng dẫn các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện đấu thầu mua 280.000 tấn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025.

Theo Công văn số 857/CDT-TCQLH của Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước các khu vực có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, chuẩn bị kho tàng, đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản thóc, gạo dự trữ quốc gia theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản có liên quan.

Sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ để kê lót, bảo quản thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức nhập thóc, gạo chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng thóc, gạo theo quy định và đúng tiến độ giao nhận; hồ sơ tài liệu đảm bảo tuân thủ theo quy định của hợp đồng và các văn bản khác có liên quan.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng chỉ đạo các Chi cục tổ chức đấu thầu mua 280.000 tấn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 theo quy định hiện hành về pháp luật; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Các Chi cục trưởng cũng được yêu cầu chủ động thực hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền của pháp luật, phân cấp được giao; chịu trách nhiệm pháp luật trước Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về công tác đấu thầu, nhập lương thực vào kho dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng hướng dẫn chi tiết các Chi cục về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và phương pháp đánh giá E-HSDT; nêu rõ các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng 280.000 tấn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao đúng theo kế hoạch. Yêu cầu thời gian hoàn thành nhập thóc vào kho chậm nhất là đến ngày 15/10/2025; thời gian hoàn thành nhập kho với gạo chậm nhất là ngày 31/10/2025.