Hà Nội khởi công cầu Ngọc Hồi 11.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng 19/8, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP. Hà Nội được khởi công, khánh thành để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Điểm cầu Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi cũng là một trong 80 điểm cầu được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Tham dự lễ khởi công cầu Ngọc Hồi có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên cùng người dân tại xã Bát Tràng (Hà Nội).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh và các đại biểu bấm nút khởi công dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đến nay thành phố Hà Nội có 8 cây cầu bắc qua sông Hồng và cầu Ngọc Hồi là một trong số 7 cây cầu được thành phố xây dựng kế hoạch khởi công trong năm 2025 để tăng cường kết nối với các tỉnh trong vùng Thủ đô.

Cầu Ngọc Hồi là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km; trong đó, phần thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, phần cầu chính dài khoảng 680m (nhịp chính dây văng dài 350m, trụ tháp cao 126m) và phần thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km (gồm đường dẫn đầu cầu và đường song hành 2 bên).

Cầu có chiều rộng 38m gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách trung ương; thời gian hoàn thành năm 2028.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công.

“Sau khoảng 4 tháng chuẩn bị, Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã đủ điều kiện để khởi công theo quy định, đáp ứng tiến độ đề ra. 4 tháng chuẩn bị cho một dự án nhóm A là một thời gian kỷ lục, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; ý chí khát vọng thay đổi vươn lên của Thủ đô Hà Nội chuyển mình cùng cả nước”, đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu, sau lễ khởi công, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án nâng cao quyết tâm, trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực, vật lực, thi công khẩn trương, khoa học, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.