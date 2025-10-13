Ngành Dự trữ Nhà nước: Khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

(TBTCO) - Cùng với việc chủ động triển khai biện pháp phòng chống bão lũ, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã khẩn trương vào cuộc, kịp thời xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động, kịp thời triển khai xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Trong 9 tháng năm 2025, có 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam, tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập, với lốc xoáy, mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở, lũ quét trên diện rộng, nhiều địa phương tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề.

Ngay từ tháng 6, bão số 1 (Wutip) - cơn bão đầu tiên xuất hiện sớm nhất trên Biển Đông trong hơn 40 năm, tuy không đổ bộ, nhưng hoàn lưu lại gây mưa kỷ lục 250 - 550 mm từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, nhiều nơi vượt 800 mm, dẫn đến lũ lịch sử trên các sông ở khu vực Trung Bộ. Cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị với cường độ gió cấp 10 - 12, giật cấp 14, lốc xoáy, mưa 300 - 600 mm diện rộng từ Đà Nẵng trở ra hết Bắc Bộ, gây ngập lụt, sạt lở, lũ quét trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Mới đây nhất, hoàn lưu bão số 11 (Matmo) ảnh hưởng nặng nề tới các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhất là các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn…

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã hoàn thành xuất cấp, bàn giao 5.000 chiếc phao áo, 5.000 chiếc phao tròn, 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh cho tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Việt Hà

Tình hình thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, đồng thời gây áp lực lớn cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương.

Thấu hiểu những thiệt hại mà đồng bào phải gánh chịu, trên cơ sở đề xuất của chính quyền các địa phương, triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động, kịp thời triển khai xuất khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Vào cuối tháng 7, cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa. Nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng hoặc bị cuốn trôi, hàng nghìn người dân buộc phải sơ tán khẩn cấp tới các điểm tránh trú an toàn.

Ông Phan Đình Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII chia sẻ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, trong thời gian rất ngắn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã hoàn tất đầy đủ thủ tục theo đúng quy định, tổ chức bốc xếp và bàn giao 40 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2 từ nguồn dự trữ quốc gia để kịp thời hỗ trợ đồng bào các xã thuộc tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, ngành Dự trữ Nhà nước đã kịp thời xuất cấp lương thực, vật tư, trang thiết bị cho các địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra; đồng thời, bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ để có các biện pháp ứng phó với mưa bão. Nhờ đó, các mặt hàng tại các điểm kho đều đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII cũng đã xuất cấp 3 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 300 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc phao tròn cứu sinh; 15 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 13 bộ máy bơm nước chữa cháy (thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng); 7 bộ máy phát điện các loại cho UBND tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiệt hại bởi bão số 3.

Để hỗ trợ người dân tại tỉnh Quảng Trị và TP. Huế bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ông Hồ Quang Thanh - Trưởng ban Ban Tài chính - Quản lý hàng dự trữ cho biết, Cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính và kịp thời ban hành các quyết định giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP. Huế.

Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị, Cục Dự trữ Nhà nước giao xuất cấp 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 1.500 chiếc phao áo cứu sinh, 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy, 6 bộ máy phát điện các loại, 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ (giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX thực hiện) và 1.000 chiếc phao áo cứu sinh (giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện).

Đối với TP. Huế, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX thực hiện xuất cấp 2 bộ xuồng cao tốc loại DT3, 2.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 637 chiếc phao áo cứu sinh, 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 50 bộ máy phát điện loại 50 KVA; giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp 1.363 chiếc phao áo cứu sinh, 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 3 bộ máy phát điện các loại, 4 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Mới đây, sau khi nhận được đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh, ngay trong ngày 8/10/2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương đề xuất Bộ Tài chính ban hành quyết định về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ Bắc Ninh khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra.

Triển khai nhiệm vụ được giao, ngày 8/10/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, VI và VII đã khẩn trương xuất cấp: 40 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 5.000 chiếc phao áo cứu sinh; 3.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy phát điện; 1 bộ xuồng cao tốc và 60 tấn gạo hàng dự trữ quốc gia.

Trước đó, ngay trong đêm 7/10/2025 và rạng sáng 8/10/2025, nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả cơn bão số 11, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực VI và Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực III đã khẩn trương bố trí phương tiện vận chuyển, nhân lực bốc xếp, giao nhiệm vụ cho điểm kho dự trữ xuất kho, vận chuyển và bàn giao hàng dự trữ quốc gia cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn, gồm 4 xuồng cao tốc (2 xuồng cao tốc loại DT1, 2 xuồng cao tốc loại DT2); 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 300 bè nhẹ cứu sinh; 5.000 phao tròn cứu sinh; 5.000 phao áo cứu sinh.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia

Ngoài thực hiện nhiệm vụ xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X đã bảo quản, đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia trước, trong và sau các cơn bão.

Để bảo đảm an toàn cho tài sản, hàng dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành nhiều công điện gửi các chi cục dự trữ nhà nước chủ động ứng phó khi bão đi vào đất liền; tổ chức trực ban 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia…

Ngay sau khi các cơn bão qua đi, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đóng trên địa bàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ đều có báo cáo nhanh về kết quả ứng phó với cơn bão.

Qua kiểm tra, các vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các kho đều sẵn sàng hoạt động; gạo dự trữ quốc gia bảo đảm số lượng, chất lượng.