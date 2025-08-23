Đảng bộ Cục Thuế phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách

(TBTCO) - Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ Cục Thuế sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước.

6 nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ Cục Thuế

Ngày 22/8, Đảng ủy Cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 262/QĐ-ĐUBTC ngày 19/8/2025 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan chúc mừng Đảng bộ Cục Thuế và các đồng chí được sự tín nhiệm của Đảng bộ Cục Thuế giới thiệu và được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách cấp ủy trong nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho Đảng bộ Cục Thuế.

“Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực khẩn trương của Đảng ủy Cục Thuế trong việc triển khai hội nghị ngày hôm nay. Các đồng chí là đơn vị đầu tiên tổ chức hội nghị công bố Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Thuế ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính vừa được tổ chức ngày 21/8/2025 và thành công tốt đẹp” - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận.

Trong giai đoạn phát triển mới, sẽ còn nhiều khó khăn thách thức như yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, chống chuyển giá, quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số. Trước bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tin tưởng giao 6 nhiệm vụ trọng tâm cho Cục Thuế trong nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Một là, nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy sau khi có chương trình hành động của Đảng ủy Bộ; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, sự phối hợp của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, Đảng ủy Cục Thuế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cân đối ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội.

Ba là, chú trọng xây dựng Đảng bộ Cục Thuế trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, giữ vững kỉ luật, kỉ cương trong toàn Đảng bộ và cơ quan. Đảm bảo đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức ngành thuế gương mẫu, liêm chính.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Sáu là, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai nhiệm vụ trong điều kiện sắp xếp lại bộ máy, thực hiện chính quyền 2 cấp, đảm bảo hoạt động của Cục Thuế thông suốt, hiệu quả.

Đoàn kết, nỗ lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay mặt Ban Chấp hành và cán bộ, đảng viên ngành Thuế bày tỏ trân trọng cảm ơn tới Đảng ủy Bộ Tài chính đã quan tâm, lãnh đạo, kiện toàn công tác nhân sự cho Đảng bộ Cục Thuế.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Mai Xuân Thành khẳng định toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Đồng thời bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 với việc cụ thể hoá bằng các Chương trình hành động của Cục Thuế.

Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ để hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế liên quan đến lĩnh vực thuế; tích cực tham mưu và thực hiện các chính sách thuế chủ động, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính quyền địa phương các cấp và các bộ, ngành trong công tác thu ngân sách, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Đảng bộ Cục Thuế tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy trong công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên để không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm; trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng đi vào nền nếp; thẳng thắn, trách nhiệm nhìn nhận rõ những thiếu sót để khắc phục và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ Cục Thuế sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới.

“Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Bộ Tài chính; sự chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; sự ủng hộ, giúp đỡ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế trong công tác quản lý thuế hiện đại, minh bạch và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, ngành Thuế sẽ nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ trong quản lý thuế và trong công tác điều hành, tin tưởng rằng toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc. Qua đó, củng cố tiềm lực tài chính quốc gia và thông qua công tác thu ngân sách nhà nước đóng góp nguồn lực cho đầu tư phát triển của đất nước” - Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh./.