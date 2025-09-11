(TBTCO) - Ngày 11/9, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024, đồng thời phổ biến, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Quảng Ninh quản lý đạt 35.442 tỷ đồng, trong đó có 14/16 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế tiếp tục thu ngân sách đạt 30.891 tỷ đồng, bằng 82% dự toán pháp lệnh và bằng 126% so với cùng kỳ.

Cùng với nhiệm vụ quản lý thu, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế, triển khai thành công các dịch vụ điện tử như hóa đơn điện tử, eTax Mobile kết hợp VNeID, mang lại thuận tiện cho người nộp thuế.

Quang cảnh Hội nghị khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024 tại Quảng Ninh. Ảnh T.D

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Trường - Trưởng thuế tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế; người nộp thuế là đối tác đồng hành quan trọng nhất. Vì vậy, ngành Thuế Quảng Ninh luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ thuế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tuyên dương 32 doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, chấp hành tốt pháp luật, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh T.D

Ông Hà Văn Trường nhấn mạnh: “Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước và ngành Thuế, mà còn là niềm tự hào, minh chứng cho uy tín, thương hiệu và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu chính là những tấm gương sáng để cùng nhau xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, sáng tạo, bền vững”.

Năm 2024 được đánh giá là đầy khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp trong nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng, khi phải đối mặt với biến động chính trị, giá năng lượng, hàng hóa toàn cầu và đặc biệt là tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, thiên tai. Điển hình, cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, ngành Thuế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp: gia hạn, giảm thuế; tháo gỡ kịp thời khó khăn về tài chính, dòng tiền; tổ chức diễn đàn, tập huấn chuyên đề cho từng nhóm đối tượng nộp thuế; tăng cường kênh thông tin qua mạng xã hội, fanpage, Zalo để giải đáp chính sách nhanh chóng và chính xác.

Thuế Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế điện tử hiện đại, minh bạch, gắn với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân, triển khai chương trình hỗ trợ tài chính và đối thoại thường xuyên; đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng nền tảng số để tiếp cận doanh nghiệp nhanh nhất; nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ thuế chuyên nghiệp, tận tâm, coi người nộp thuế là “người bạn đồng hành”.

Ông Hà Văn Trường gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn và chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. Ông nhấn mạnh: “Ngành Thuế Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cùng xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước”.