(TBTCO) - Quyết định kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, kết hợp lộ trình áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) được đánh giá là "đòn bẩy" kép giúp thúc đẩy sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng sức cạnh tranh.

Giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng 2025 ước đạt 4.579 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024. Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, áp dụng từ tháng 7, được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực giá cả, giúp người dân duy trì sức mua trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Điều này đặc biệt quan trọng khi tiêu dùng hộ gia đình chiếm hơn 65% tổng cầu, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP. Kết hợp với lộ trình bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ ngày 1/7/2022, chính sách này tiếp tục đẩy mạnh, giúp doanh nghiệp tích hợp công nghệ số vào quản lý và vận hành.

Với lạm phát được kiểm soát ở mức 4,5% và dòng vốn FDI vào Việt Nam đang tăng mạnh, việc giảm thuế giá trị gia tăng không chỉ hỗ trợ người dân chi tiêu tự tin hơn mà còn tạo đà cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, góp phần củng cố đà tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% giúp người dân duy trì sức mua trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Trần Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Natural House - một doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử chia sẻ, việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng mang lại lợi ích rõ ràng trong ngắn hạn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tồn tại và phát triển. Ví dụ, với doanh thu 50 tỷ đồng, 2% thuế tiết kiệm được là một con số đáng kể, có thể dùng để đầu tư vào nhà xưởng, thiết bị sản xuất, xây dựng thương hiệu, từ đó tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Với xuất khẩu tăng trưởng hai con số và du lịch phục hồi năm 2025, việc áp dụng HĐĐT không chỉ giúp minh bạch hoá giao dịch mà còn cho phép doanh nghiệp tích hợp với các hệ thống quản lý số, như ERP, để tối ưu hoá quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông cho biết thêm, khoản tiết kiệm được doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ, như phần mềm xuất HĐĐT theo thời gian thực, giúp tuân thủ quy định thuế, giảm thiểu sai sót và chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình chuyển đổi số trong tương lai. "Công ty đã áp dụng HĐĐT từ lâu, cập nhật phần mềm để xuất hóa đơn đúng mức thuế 8% ngay từ khi chính sách có hiệu lực" - ông Lâm chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc vận hành Công ty TNHH Menas, cho biết, vào các ngày cuối tuần, Menas Mall sẽ tổ chức khuyến mãi, hậu mãi, giúp doanh thu tăng hơn 30%. Giảm thuế giá trị gia tăng là hỗ trợ mở rộng mạng lưới bán hàng và việc thực hiện HĐĐT giúp xử lý giao dịch nhanh, minh bạch, tạo niềm tin cho khách hàng.

Lợi ích kép cho nền kinh tế

Hiện nay, Chính phủ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 8,3–8,5% trong năm 2025, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Để thực hiện, Chính phủ áp dụng chính sách mở rộng tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích tăng trưởng.

TS Huỳnh Thanh Điền, Chuyên gia kinh tế cho biết, về mở rộng tài khóa, Chính phủ tăng chi tiêu công. Đồng thời, giảm thuế giá trị gia tăng mang lại lợi ích lớn: người tiêu dùng được mua hàng giá rẻ hơn, từ đó tăng chi tiêu hộ gia đình; doanh nghiệp có dòng tiền tốt hơn, giúp mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm. Điều này tạo vòng tuần hoàn tích cực, thúc đẩy cả tiêu dùng và đầu tư - hai trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7 giúp quản lý nguồn thu hiệu quả, giảm thất thu thuế và tạo sự công bằng trong kinh doanh. Hóa đơn điện tử còn góp phần minh bạch thị trường, hạn chế hàng giả, hàng nhái – vốn gây khó khăn cho các doanh nghiệp chân chính do phải cạnh tranh với hàng giá rẻ không kê khai thuế.

Giảm khoán thuế và tăng cường kê khai không chỉ đảm bảo thu đúng, thu đủ mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Ảnh: Lạc Nguyên

TS Điền cho rằng, bằng cách giảm khoán thuế và tăng cường kê khai, Chính phủ không chỉ đảm bảo thu đúng, thu đủ mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, từ đó nâng cao chất lượng nền kinh tế. Những chính sách này là bước đi chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhấn mạnh, việc giảm thu ngân sách và kích cầu chi tiêu sẽ tạo ra nhiều của cải và vật chất hơn trong các giai đoạn sau. Từ đó, Nhà nước có thể tăng nguồn thu thuế một cách bền vững. Bà đánh giá đây là biện pháp hiệu quả để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.