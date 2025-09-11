TP. Hồ Chí Minh: Đại Quang Minh “xin” điều chỉnh quy hoạch hàng loạt khu đất

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đang trong thực hiện lấy ý kiến người dân để điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 ở các khu đất C2, C3 và M2 (6 - 13) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Nằm ngay mặt tiền Mai Chí Thọ, những khu đất này được xem là quỹ đất “vàng” kết nối trực tiếp trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, do dự án chưa được triển khai nên những khu đất này vẫn còn bỏ trống, xung quanh quây tôn và cỏ mọc um tùm.

Toàn cảnh các lô đất C2, C3, M2 (6 - 13) ) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Anh Hào.

Theo các quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh và TP. Thủ Đức (cũ), ba lô đất này thuộc tiểu khu 6, được quy hoạch là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ.

Trước đó, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm xác định: lô đất ký hiệu C2, C3 là loại hình công trình nhà ở chung cư; diện tích sàn xây dựng là diện tích sàn nhà ở, không có diện tích sàn thương mại dịch vụ; lô đất ký hiệu M2 (6 - 13) có chức năng là đất thương mại đa chức năng, có diện tích sàn xây dựng là diện tích sàn nhà ở, sàn thương mại dịch vụ.

Lô đất C2 hiện được quây tôn, bên trong bằng phẳng, cỏ đã được dọn gọn gàng.. Ảnh: Anh Hào.

Trên cơ sở rà soát, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đề xuất điều chỉnh chức năng C2, C3 từ đất ở, loại hình công trình là nhà ở chung cư và M2 (6 - 13) từ đất thương mại đa chức năng sang “đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch” phù hợp quy hoạch phân khu được phê duyệt và bổ sung chức năng thương mại, dịch vụ cho các khối đế chung cư tại C2, C3.

Lô đất C3 hiện bỏ trống, bên trong cỏ mọc xen với những cống hộp đặt dọc ven đường. Ảnh: Anh Hào.

Đồng thời điều chỉnh cơ cấu diện tích sàn nhà ở và thương mại giữa ba lô đất trên nhưng vẫn giữ nguyên tổng diện tích sàn, tổng số căn hộ và quy mô dân số.

Lô đất M2 (6 - 13) sát đường Mai Chí Thọ, được quây tôn, nền đất bên trong đã tráng phẳng sạch sẽ. Ảnh: Anh Hào.

Theo quy hoạch mới, lô đất M2 (6 - 13) sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, hứa hẹn trở thành điểm nhấn cho cửa ngõ Thủ Thiêm.

Những khu đất nằm sát những trục đường chính "dát vàng" mà Đại Quang Minh từng xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Hào

Dù nằm ở vị trí trung tâm của Thủ Thiêm, khu đất nhiều năm vẫn chưa triển khai, tạo sự đối lập với không gian hiện đại, đồng bộ của các dự án đã hoàn thiện xung quanh.