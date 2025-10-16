Tây Ninh: Tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 34.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 34.189,329 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương giao, đạt 107,4% dự toán địa phương giao và bằng 139,2% so cùng kỳ 2024.

Một dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Ảnh: Kỳ Phương

Số liệu thống kê mới nhất của Thuế tỉnh Tây Ninh cho thấy, tổng thu nội địa tháng 9/2025 là 3.051,430 tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2025 là 34.189,329 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương giao, đạt 107,4% dự toán địa phương giao và bằng 139,2% so cùng kỳ 2024.

Cụ thể, thu cân đối tháng 9 là 2.243,653 tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2025 là 19.924,468 tỷ đồng, đạt 94,2% dự toán Trung ương giao, đạt 92,2% dự toán địa phương giao, bằng 127,3% so cùng kỳ 2024.

Tổng thu nội địa quý III/2025 là 9.348,773 tỷ đồng, đạt 121,2% dự toán quý III/2025 Cục Thuế giao, bằng 141% so với quý III/2024.

So với dự toán Trung ương và địa phương giao, có 5/18 khoản thu, sắc thuế đạt vượt dự toán; 7/18 khoản thu, sắc thuế đạt trên 75% dự toán; 6/18 khoản thu, sắc thuế đạt dưới 75% dự toán. So với cùng kỳ năm 2024 có 12/18 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng, còn 6/18 khoản thu, sắc thuế không tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực sản xuất kinh doan tháng 9 là 976,267 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 được 11.405,361 tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán Trung ương, đạt 87,3% dự toán địa phương, bằng 123,1% so với cùng kỳ 2024.

Các khoản thu từ đất trong tháng 9/2025 là 1.172,285 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng được 12.176,94 tỷ đồng, đạt 187,9 % dự toán Trung ương, đạt 187,7% dự toán địa phương, bằng 192,4% so với cùng kỳ 2024.

Các khoản thu từ đất vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là từ việc thu tiền sử dụng đất (tăng 4.819,362 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024). Tiền sử dụng đất bắt đầu tăng cao từ tháng 4/2025 đến nay.

Trong đó, công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB nộp 3.796 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh nộp 1.623 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Hồng Phước Long An nộp 500 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group nộp 285 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm sao nộp 190 tỷ đồng; Công ty Cổ phần XNK Sài Gòn Xanh nộp 168 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Nam Long VCD nộp 144,7 tỷ đồng...

Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng 9/2025, các lãnh đạo ngành Thuế tỉnh tiếp tục làm việc với các Thuế cơ sở để nắm bắt tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao; các công việc còn tồn đọng sau sáp nhập; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới tại các phòng; chỉ đạo giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Song song đó, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, đồng thời cũng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện những nội dung còn tồn đọng.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Tây Ninh tiến hành triển khai giải quyết hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử đối với toàn bộ hồ sơ hoàn thuế (bao gồm hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau và hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau) do các phòng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và các phòng kiểm tra tiếp nhận và giải quyết.

Thuế tỉnh Tây Ninh cũng ban hành thông báo triển khai thí điểm làm việc trên môi trường điện tử cho các phòng quản lý doanh nghiệp theo Thông báo số 2972/TB-TNI ngày 19/9/2025; công văn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương làm việc đối với cơ sở làm việc trực tuyến./.