(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) tiếp tục khẳng định vị thế là nhà tuyển dụng hàng đầu khi được Tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” – đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu này.

Đáng chú ý, Chubb Life Việt Nam còn được trao tặng thêm hai danh hiệu khác, bao gồm: lần thứ 2 nhận giải thưởng “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” (Most Caring Company) và góp mặt ở hạng mục “Môi trường làm việc bền vững” (Sustainable Workplace) - ghi nhận cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc quan tâm đến phúc lợi của nhân viên và phát triển bền vững.

Chubb Life Việt Nam được Tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025”

Kết quả khảo sát nội bộ của HR Asia cho thấy các chỉ số đo lường chủ chốt như sự gắn bó cá nhân, mức độ gắn kết tập thể và động lực đội nhóm tại Chubb Life Việt Nam đều cao vượt trội so với mức trung bình thị trường. Đặc biệt, nhiều tiêu chí quan trọng liên quan đến truyền thông nội bộ, tinh thần hợp tác, tính minh bạch và sự tin tưởng giữa các cấp quản lý và nhân viên được đánh giá rất tích cực.

“Bảo hiểm nhân thọ là một ngành nghề giàu tính nhân văn. Tại Chubb Life Việt Nam, chúng tôi cam kết kiến tạo môi trường làm việc để bất cứ ai cũng có thể phát triển toàn diện và khai phá tối đa tiềm năng của bản thân, không ngừng mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chủ động, khuyến khích đổi mới, trao quyền và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để nhân viên phát triển cả về chuyên môn lẫn tư duy lãnh đạo trong môi trường làm việc quốc tế, năng động.” – ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ.

Chubb Life Việt Nam được đánh giá cao khi xây dựng được văn hóa “con người là trọng tâm”

Chubb Life Việt Nam áp dụng chiến lược phát triển và giữ chân nhân tài một cách toàn diện, đầu tư bài bản với hệ thống đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa cho từng vị trí. Công ty cũng được đánh giá cao khi xây dựng được văn hóa “con người là trọng tâm”, thể hiện qua việc phần lớn nhân viên tham gia cuộc khảo sát của HR Asia đều đồng thuận rằng công ty luôn đặt con người lên hàng đầu trong các quyết định quan trọng, đặc biệt trong những thời điểm thử thách.

Chubb Life Việt Nam luôn kiên định với chiến lược phát triển con người song song với chuẩn mực toàn cầu, hướng đến trở thành đối tác bảo hiểm nhân thọ được tin cậy tại thị trường Việt Nam./.