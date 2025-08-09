VN-Index có thể hướng tới mốc 1.750 – 1.800 điểm vào năm 2026

(TBTCO) - Với kỳ vọng các ngành mũi nhọn tiếp tục bứt phá, SSI Research dự báo chỉ số VN-Index có thể đạt 1.750-1.800 điểm vào năm 2026.

Theo báo cáo từ SSI Research, tổng doanh thu của thị trường trong quý II/2025 ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng mạnh 31,5% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng 20,9% trong quý I/2025. Phần lớn các nhóm ngành đều ghi nhận lợi nhuận tích cực, ngoại trừ nhóm công nghiệp. Những ngành có kết quả vượt kỳ vọng bao gồm bán lẻ, phân bón, tiện ích, ngân hàng và khu công nghiệp. Trong khi đó, các ngành như thực phẩm và đồ uống (F&B) cùng một số cổ phiếu bất động sản nhà ở lại ghi nhận kết quả thấp hơn dự báo.

Bảy cổ phiếu VIC, NVL, VGI, HHS, HVN, PGV và VIX – chiếm 6,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và 14,4% vốn hóa đã đóng góp khoảng 50% mức tăng trưởng tuyệt đối của lợi nhuận trong quý II/2025. Nếu không tính nhóm cổ phiếu này, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chỉ đạt 14,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 80 cổ phiếu mà SSI Research nghiên cứu ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 13,1%, cải thiện so với mức 10,6% của quý I/2025.

Ngành ngân hàng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 44% tổng NPATMI toàn thị trường và 28% vào tăng trưởng NPATMI. Theo sau là ngành bất động sản, chiếm 8% NPATMI và đóng góp 20% vào tăng trưởng, cùng với ngành tiện ích chiếm 7% NPATMI và đóng góp 12% vào tăng trưởng.

Mặc dù thị trường có thể đối mặt với biến động ngắn hạn do áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn sử dụng margin cao vào cuối tháng 7, SSI Research kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới vùng 1.750 - 1.800 điểm trong năm 2026. Động lực chính đến từ sự phục hồi vững chắc của tăng trưởng lợi nhuận, được hỗ trợ bởi các yếu tố như đà phục hồi của thị trường bất động sản và đầu tư công, môi trường lãi suất thuận lợi, sự giảm lo ngại về rủi ro thuế quan, và kỳ vọng nâng hạng thị trường trong tháng 10 tới.

Bên cạnh đó, SSI Research duy trì dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) toàn thị trường năm 2025 đạt 13,8%, tương ứng với mức tăng trưởng 15,5% trong 6 tháng cuối năm, dù có thể có điều chỉnh nhẹ sau khi mùa báo cáo tài chính kết thúc. Tỷ lệ P/E dự phóng của thị trường đã tăng từ 8,8x (vào ngày 9/4) lên 12,6x tính đến ngày 6/8, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 13x và vùng cao 15 - 17x trong giai đoạn thị trường đạt đỉnh.

Ngoài ra, SSI Research cũng duy trì kỳ vọng Việt Nam sẽ được FTSE Russell công nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) vào tháng 10/2025, sự kiện có thể thu hút khoảng 1 tỷ USD dòng vốn từ các quỹ ETF. Quan sát từ các thị trường khác cho thấy, thị trường thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn trước khi nâng hạng, nhờ kỳ vọng vào dòng vốn ngoại gia tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện, điều này sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm 2025.