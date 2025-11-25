Hà Nội thu tiền sử dụng đất tăng 167%

(TBTCO) - Theo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2025 của UBND TP. Hà Nội, tính đến hết tháng 10/2025, thành phố thu vượt dự toán ngân sách hơn 10%, đạt gần 568.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa. Dũng Minh

Cụ thể, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so cùng kỳ năm trước. Đà tăng này mạnh nhất, vượt mức tăng trưởng của các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô. Ước tính cả năm 2025, tổng thu ngân sách của Hà Nội đạt khoảng 642.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm ngoái.

Con số này phần nào cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu tăng vọt.

Một số doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất lớn trong thời gian qua có thể kể đến như Vinhomes với hơn 12.000 tỷ đồng cho dự án Vinhomes Wonder City Đan Phượng; Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long nộp gần 13.600 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Tương tự, Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp gần 10.000 tỷ đồng cho dự án Thành phố thông minh; CTX Holdings nộp hơn 4.900 tỷ đồng cho dự án trung tâm thương mại và căn hộ tại ô A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy - nơi triển khai dự án Sun Feliza Suites; CTCP Đầu tư DIA nộp hơn 4.600 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Sunshine Grand Capital; CTCP Bất động sản JS nộp hơn 2.400 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm; CTCP Đầu tư Song Lộc nộp hơn 1.800 tỷ đồng tiền sử dụng đất đấu giá tại địa bàn quận Hoàng Mai cũ; Công ty TNHH Phát triển THT nộp hơn 1.600 tỷ đồng cho khu đô thị Tây Hồ Tây…

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nộp tiền sử dụng đất thời gian qua một mặt phản ánh nỗ lực tháo gỡ khó khăn của cơ quan quản lý, một mặt cho thấy sự kỳ vọng của doanh nghiệp vào chu kỳ phát triển mới. Việc thông luồng tiền sử dụng đất cũng góp phần quan trọng cải thiện mạnh mẽ nguồn cung nhà ở trong thời gian vừa qua.

Báo cáo thi trường quý III/2025 của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), 9 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường có hơn 86 nghìn sản phẩm mới, gấp 1,3 lần cả năm 2024, trong đó riêng Hà Nội chiếm tới phân nửa nguồn cung toàn thị trường.

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhấn mạnh, nguồn cung mới tại Hà Nội được cải thiện với sự đa dạng về khu vực, mở rộng từ lõi đô thị ra các vùng vệ tinh, đô thị loại 2 có quỹ đất lớn và chi phí đầu tư hợp lý. Mặc dù còn mất cân đối trong ngắn hạn, khi phân khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm ưu thế, song thị trường có tín hiệu tốt về triển vọng nguồn cung trong tương lai.

Nguồn cung đang được cải thiện, nhưng trên thực tế, giá nhà đất vẫn chưa giảm. Trong đó, tới cuối quý III/2025, giá chào bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội đã vượt 90 triệu/m² thông thủy, cao hơn 16% so với quý II/2025 và cao hơn 41% so với cùng kỳ năm trước. Lý do chủ yếu bởi sản phẩm mở bán tiếp tục đến từ các dự án cao cấp và hạng sang, căn hộ giá dưới 60 triệu/m² gần như không xuất hiện trên thị trường.

Bộ Xây dựng cho biết, không chỉ giá bán sơ cấp (giá chủ đầu tư rao bán), mà giá bán thứ cấp (mua lại từ chủ cũ) chung cư cũng duy trì đà tăng và thiết lập mặt bằng mới trong quý III/2025 năm nay, đặc biệt tại các dự án đã bàn giao, có hạ tầng đồng bộ. Nguyên nhân chính của xu hướng này là do khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư.

Do đó, doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào những thay đổi tại Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai đang được Quốc hội khóa XV thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có nhiều quy định mới về giá đất, cơ chế tài chính cho doanh nghiệp người dân qua đó thúc đẩy hiệu quả sử dụng đất tốt hơn trong thời gian tới.