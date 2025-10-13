Đề xuất cắt giảm 31% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đề xuất cắt giảm 22 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính, với tổng mức cắt giảm khoảng 31%.

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Cắt giảm 22 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm

Theo tờ trình của Chính phủ, Luật được xây dựng nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cấp thiết cần sửa đổi. Luật kế thừa những quy định hiện hành còn phù hợp và có tác động tích cực đối với thị trường bảo hiểm. Đồng thời, bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh, thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày tại phiên họp.

Theo cơ quan soạn thảo, dự án Luật lần này cắt giảm 22 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính, với tổng mức cắt giảm khoảng 31%. Và để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trong 9 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính đã tổ chức 4 hội nghị với doanh nghiệp bảo hiểm để tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo.

So với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi 24 Điều. Trong đó, cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại 7 điều. Cụ thể là bãi bỏ xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; bãi bỏ các điều kiện trước khi chính thức hoạt động; lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về thủ tục hành chính, dự thảo Luật cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 2 điều: thay việc đăng ký bằng thông báo nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; lược bỏ việc chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của bảo hiểm xe cơ giới.

Để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khác cho doanh nghiệp, dự thảo Luật lược bỏ nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe (sản phẩm bảo hiểm có rủi ro tử vong để tránh nhầm lẫn); bỏ thủ tục chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, chuyên gia tính toán ngay sau khi được cấp phép.

Dự thảo quy định nới lỏng nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ, quy định về thông báo cho Bộ Tài chính sau khi công khai thông tin; mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm; kéo dài thời gian chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cho phép chuyển tiếp đối với công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm; cho phép áp dụng song song hai mô hình vốn trên cơ sở rủi ro và biên khả năng thanh toán để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Chính phủ đề xuất trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 năm 2025.

Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật như tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, những nội dung nếu không tháo gỡ sẽ tạo điểm nghẽn, kìm hãm, cản trở sự phát triển của thị trường bảo hiểm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Nâng cao tính minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người mua bảo hiểm

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Tài chính, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ tính cấp thiết phải trình dự án Luật tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình rút gọn.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu vấn đề hợp đồng bảo hiểm hiện nay rất dày và phức tạp, nhiều người dân khi ký kết không nắm hết các điều khoản, dẫn đến khó khăn trong việc chi trả khi xảy ra rủi ro. Đại biểu cho rằng, đây là bất cập cần được quan tâm vì người dân ký hợp đồng nhưng không được giải thích đầy đủ các rủi ro, dẫn đến thiệt thòi khi yêu cầu thanh toán bảo hiểm. Bà đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ các quy định để bảo đảm quyền lợi của người tham gia, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính minh bạch trong thực hiện hợp đồng.

Đại diện cơ quan trình dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, dự thảo lần này tập trung xử lý các vướng mắc cấp bách trong khi vẫn hướng tới sửa đổi toàn diện trong thời gian tới. Bộ Tài chính sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, nhất là về bảo đảm quyền lợi người tham gia và doanh nghiệp bảo hiểm, vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng rộng, đồng thời cũng là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Về quy trình, dự thảo được Chính phủ trình theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 26 và 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đúng thời hạn.

Đối với các phản ánh về hợp đồng bảo hiểm phức tạp, khó hiểu, chưa minh bạch, Thứ trưởng cho biết, cơ quan quản lý đã nhận thấy rõ vấn đề này và đang tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra. Bộ Tài chính, trực tiếp là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đang thực hiện nghiêm chức năng kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng cơ chế, chính sách, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Hiện nay các quy định đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khi tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng phải thực hiện minh bạch, rõ ràng, có ghi âm lưu lại quá trình tư vấn và có biên bản hướng dẫn cụ thể.

Hiện tại, để giúp người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn, Bộ Tài chính đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng bản tài liệu rút gọn của hợp đồng, tóm tắt các nội dung chính cần lưu ý trước khi ký kết. Quy định này đã có trong các văn bản hướng dẫn thi hành và sẽ được kiểm tra việc thực hiện trong thời gian tới, nhằm đảm bảo mỗi hợp đồng bảo hiểm đều rõ ràng, minh bạch, không gây thiệt thòi cho người dân.

Khi có phản ánh hoặc khiếu kiện của người dân về việc tư vấn, chi trả thiếu minh bạch, Bộ Tài chính đã làm việc để kiểm tra lại toàn bộ quá trình thực hiện của doanh nghiệp. Trên thực tế, có hiện tượng người dân bức xúc khi được tư vấn chưa rõ ràng, ép buộc mua bảo hiểm. Mặt khác, cũng có những trường hợp người dân chưa tìm hiểu rõ, nên không đáp ứng đủ điều kiện để được bồi thường. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt với những doanh nghiệp có nhiều phản ánh để có biện pháp phân loại, kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn, Thứ trưởng khẳng định.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Tài chính, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật để xử lý các vấn đề cấp bách, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi toàn diện sau./.