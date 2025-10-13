Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế

(TBTCO) - TP. Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất tại Khu Công viên phần mềm số 2 và đầu tư hạ tầng tòa nhà 20 tầng để sẵn sàng đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố vào hoạt động.

Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được ban hành, Thành phố đã khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng vào cuối năm 2025.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ Kế hoạch hành động số 114/QĐ-BCĐTTTC ngày 01/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ ngành liên quan hoàn thiện và tham mưu trình Chính phủ xem xét việc ban hành 7 Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Trong chuyến làm việc tại Đức, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn ký kết bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance.

Đà Nẵng cũng sẽ hoàn thành việc xây dựng các tiêu chí nhà đầu tư chiến lược, thủ thủ tục hành chính một cửa, đăng ký thành viên, dự toán ngân sách hoạt động cho các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng...

Để đảm bảo không gian làm việc cho các cơ quan Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng sau khi thành lập, Thành phố sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất các tầng 1, 5, 6 của khu công nghệ thông tin Khu Công viên phần mềm số 2.

Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tòa nhà 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2; xây dựng phương án khai thác cho thuê vận hành.

Song song với đó, TP. Đà Nẵng cũng sẽ hoàn thành xây dựng khung tiêu chuẩn nhân sự và kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các Cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố; xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực cho các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục làm việc cùng các đối tác như Binance, Tether, Bybit… và các ngân hàng để đẩy nhanh việc nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập nền tảng, sàn giao dịch tài sản số, tiền số…

Thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố đi vào hoạt động.

Hiện nay, Đà Nẵng đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố đi vào hoạt động.

Theo đó, Thành phố đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Trong đó, bổ sung quy hoạch và bố trí hơn 300 ha đất ngay tại trung tâm thành phố, cách Sân bay quốc tế Đà Nẵng trong bán kính 5 - 10 km; có kế hoạch xây dựng khu phố tài chính lấn biển ở Vịnh Đà Nẵng (282 ha), gắn kết trung tâm tài chính với các khu thương mại tự do và du lịch nghỉ dưỡng, đảm bảo không gian làm việc, sinh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Ngày 30/9, tại Frankfurt, Cộng hòa liên bang Đức, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam. Tại hội nghị, Chủ tịch TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm Tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance.

TP. Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ hỗ trợ hình thành hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cụ thể, tập trung phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng phục vụ hỗ trợ hình thành hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng; triển khai vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế.

TP. Đà Nẵng cũng đã có Thư ngỏ gửi các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, đến nay đã có hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp đã gửi thư quan tâm, trong đó có 20%, đến từ Singapore, Châu Âu, UAE, Hồng Kông…

Đà Nẵng cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Xúc tiến đầu tư, tiếp xúc các nhà đầu tư chiến lược và tiềm năng phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế./.