(TBTCO) - Sau thời gian dài gặp vướng mắc về mặt bằng và điều chỉnh dự án, công trình đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản tháo gỡ khó khăn, đang tăng tốc thi công để hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Hoàn thành gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/9/2017, điều chỉnh vào ngày 30/6/2022. Công trình có tổng chiều dài hơn 5,7 km, gồm: tuyến chính dài 2,99 km, tuyến nhánh dài 0,7 km và tuyến nhánh 2 dài 2,99 km; tổng mức đầu tư 79,495 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 66,6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn địa phương.

Theo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay, dự án đã giải ngân 74,214 tỷ đồng, đạt 93,4% tổng mức đầu tư. Trong đó, gói thầu tuyến nhánh 2 dài 2,99 km, trị giá gần 16 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7/2022; gói thầu tuyến chính và tuyến nhánh 1 hiện đã thực hiện hơn 19,8/25,3 tỷ đồng, khối lượng thi công còn lại cơ bản đảm bảo.

Sau nhiều năm thực hiện, Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Ảnh: Ngọc Tân

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu ở công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Cụ thể, toàn tuyến có 293 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó phát sinh có 4 hộ phải di dời tái định cư. Việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư gặp khó khăn khi đơn giá đất, nhà cửa, vật kiến trúc thay đổi làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt, đồng thời người dân có nguyện vọng được tái định cư tại chỗ hoặc dọc tuyến, trong khi quỹ đất của địa phương không đáp ứng.

Sau nhiều lần đối thoại, điều chỉnh đơn giá bồi thường và tổ chức cưỡng chế theo quy định, đến ngày 15/4/2025, UBND huyện Triệu Phong (cũ) đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Hiện chỉ còn 1 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao diện tích rất nhỏ tại nút giao giữa tuyến chính và Quốc lộ 49C.

Ông Võ Phong Luân, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, “Ban quản lý đang xem xét phương án hợp lý nhất để điều chỉnh xử lý phần mặt bằng còn lại, đảm bảo tiến độ chung toàn dự án”.

Về phía địa phương, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử cho biết: “Sau nhiều nỗ lực cố gắng, hiện nay “điểm nghẽn” về mặt bằng đã được tháo gỡ, địa phương đã cơ bản bàn giao hết mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự án để dự án sớm hoàn thành như kế hoạch”.

Tập trung thi công cán đích cuối năm

Cùng với công tác mặt bằng, quá trình thực hiện Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng chịu ảnh hưởng bởi thời gian thực hiện kéo dài, giá vật liệu biến động, trong khi hình thức hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá, gây áp lực cho nhà thầu. Trước những khó khăn này, nhà thầu phụ là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên đã xin rút khỏi phần khối lượng còn lại, bàn giao lại cho nhà thầu chính là Công ty cổ phần Thành An tiếp tục thi công.

Từ ngày 3/7/2025, Công ty cổ phần Thành An đã tái khởi động công trình, tập trung thi công các hạng mục còn lại đoạn phía Đông cầu An Mô và các nút giao với Quốc lộ 1, Quốc lộ 49C.

Nhà thầu đang tập trung nguồn lực để hoàn thành những hạng mục còn lại Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

“Do thời tiết mưa kéo dài trong quý IV/2025, tiến độ có điều chỉnh nhẹ, thời hạn hoàn thành chuyển từ ngày 15/11 sang trước 15/12/2025, vẫn nằm trong khung thời gian UBND tỉnh cho phép kết thúc dự án trước 30/12/2025”, ông Võ Phong Luân, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết.

Cũng theo Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định, với khối lượng thi công còn lại không lớn và nguồn vốn đã được bố trí đủ, dự án có khả năng hoàn thành, bàn giao công trình trong tháng 12/2025.

Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn – một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị.