Ngày 29/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á hôm nay (29/10) diễn biến trái chiều. Theo đó, giá cao su tăng tại Thái Lan, trong khi Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đều đi xuống. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 0,2% (0,12 Baht) lên mức 67,06 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 11 giảm 0,9% (2,6 Yên) về mức 302,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su giảm 0,1% (15 Nhân dân tệ) về mức 14.580 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 giảm nhẹ 0,2% còn 173,9 cent Mỹ/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su Nhật Bản kỳ hạn tháng 3/2026 tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi diễn biến đồng yên suy yếu và giá dầu thô tăng.

Cụ thể, hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,5 Yên, tương đương 0,48%, lên 314,4 Yên/kg (2,09 USD).

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) cũng tăng 30 Nhân dân tệ, tương đương 0,2%, lên 15.380 nhân dân tệ/tấn (2.159,2 USD).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 11/2025 trên SHFE giảm 160 Nhân dân tệ, tương đương 1,43%, xuống 10.995 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.