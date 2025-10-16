Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do thiên tai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm hướng dẫn các chính sách, giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị tổn thất do thiên tai.

Thời gian vừa qua, cơn bão số 10 và số 11 đã gây ra nhiều thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ người nộp thuế để thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, Thuế tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn nhằm hướng dẫn người nộp thuế về việc xử lý hóa đơn, tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại; chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế và các chính sách thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của thiên tai.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuế. Ảnh: TL

Cụ thể, người nộp thuế có hóa đơn, tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan (nguyên nhân bất khả kháng) như: bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ (được quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).

Các loại hóa đơn, tài liệu kế toán phải xử lý gồm: hóa đơn, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, các phương tiện lưu giữ số liệu và các tài liệu khác có liên quan đến công tác kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.

Về trách nhiệm của đơn vị kế toán có hóa đơn, tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan. Cụ thể, đối với hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu số BC21/HĐG, Phụ lục IA ban hành kèm theo theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 5) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định, nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Cùng với việc ban hành công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, sáng ngày 16/10, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm hướng dẫn trực tiếp các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời nắm bắt các chính sách miễn, giảm, gia hạn và các thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ; giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định (được quy định tại Điều 28 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ)

Đối với tài liệu kế toán, khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây: Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng; liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại.

Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục hồi bằng các biện pháp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 42 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại (được quy định tại khoản 2 Điều 41, Điều 42 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; khoản 5 Điều 6 và khoản 1 Điều 9 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán).

Đối với chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế và các chính sách thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng do gặp thiên tai, Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4328/CT-CS ngày 10/10/2025 về việc hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão./.