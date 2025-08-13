(TBTCO) - Luật Việc làm năm 2025 quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1% tiền lương tháng.

Luật Việc làm 2025 (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026) bổ sung và điều chỉnh một số quy định quan trọng về bảo hiểm thất nghiệp, nhằm tăng tính minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của Nhà nước.

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1% tiền lương tháng. Ảnh minh họa

Điều 33 Luật Việc làm 2025 quy định rõ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và trách nhiệm của các bên. Theo đó, người lao động: đóng tối đa 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động: đóng tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của toàn bộ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước: hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, được bảo đảm từ ngân sách trung ương.

Việc đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện hằng tháng, cùng thời điểm với đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc khoán trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, người sử dụng lao động có thể đăng ký đóng theo chu kỳ 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng/lần, nhưng hạn chót là ngày cuối cùng của tháng liền kề sau chu kỳ đóng.

Trường hợp người lao động không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng, tháng đó sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, người sử dụng lao động khi tuyển mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tối đa 12 tháng. Ngoài ra, khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp để người lao động kịp thời được giải quyết chế độ.

Điều 34 Luật Việc làm 2025 quy định rõ mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, phân biệt theo 2 nhóm đối tượng:

Nhóm 1 – Người lao động hưởng lương theo chế độ do Nhà nước quy định: Căn cứ đóng là lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cùng với các khoản phụ cấp (chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề) và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Nhóm 2 – Người lao động hưởng lương theo thỏa thuận với doanh nghiệp: Căn cứ đóng là lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc/chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định mỗi kỳ lương.

Nếu người lao động ngừng việc nhưng vẫn được hưởng lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì vẫn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương đó. Mức tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp không vượt quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Trong trường hợp người lao động bị tạm giam hoặc tạm đình chỉ công việc, cả hai bên sẽ tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu sau đó người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương, các bên sẽ đóng bù cho thời gian tạm dừng, đồng thời với việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mọi hoạt động truy thu hoặc truy đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ thực hiện song song với quy trình truy thu/truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật định./.