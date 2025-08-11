“MB Life - Hành trình hạnh phúc” - Chương trình trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(TBTCO) - Tiếp nối truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng xây dựng công tác an sinh xã hội, vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (gọi tắt là MB Life) phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức Chương trình “MB Life – Hành trình hạnh phúc” - trao kinh phí hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn của thuộc xã Sóc Sơn và xã An Khánh, TP. Hà Nội.

Tham dự chương trình có ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc Bảo hiểm nhân thọ MB Life; ông Nguyễn Văn Triệu - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội; ông Lê Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Sóc Sơn; bà Bùi Thu Hương - Ủy viên thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, cùng đại diện các phòng, ban đại diện Đoàn Thanh niên thuộc Bảo hiểm nhân thọ MB Life, đại diện Phòng giao dịch Sóc Sơn - Chi nhánh Đông Anh và chi nhánh Hoài Đức thuộc Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Lãnh đạo MB Life và các đại biểu trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại sự kiện, ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc Bảo hiểm nhân thọ MB Life đã chia sẻ: "Sứ mệnh của MB Life là đồng hành cùng khách hàng dựng xây hạnh phúc. Chúng tôi nhận thấy rằng, trách nhiệm và nghĩa vụ của một doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ góp phần phát triển nền kinh tế, mà còn cần chung tay xây dựng một cộng đồng nhân ái, giàu tình yêu thương”.

Ông Bùi Trung Kiên – Tổng Giám đốc Bảo hiểm nhân thọ MB Life chia sẻ tại sự kiện.

Bảo hiểm nhân thọ MB Life đã trao tặng 200 suất hỗ trợ cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Sóc Sơn và An Khánh, mỗi em nhận 1.000.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, mỗi em còn được nhận 1 phần quà do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao tặng. Hy vọng rằng, với những phần quà này giúp các em có thêm điều kiện học tập, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực, để các em tin rằng luôn có những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, giúp các em vững bước trên chặng đường phía trước.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao quà cho các trẻ em gặp khó khăn.

Đại diện lãnh đạo 2 xã Sóc Sơn và An Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bảo hiểm nhân thọ MB Life và Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã dành tình cảm và phần quà hết sức ý nghĩa cho trẻ em trên địa bàn. Sự quan tâm này chính là tinh thần quý giá, giúp các em vui vẻ, lạc quan và có thêm động lực để học tập, phát triển toàn diện.

Trong suốt hành trình gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, MB Life luôn gắn chặt trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực và cụ thể. Chiến dịch “Hành trình hạnh phúc” nằm trong chuỗi các hoạt động xã hội được MB Life triển khai trong nhiều giai đoạn, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển. MB Life cũng dành nhiều nguồn lực cho các chiến dịch cộng đồng giàu tính nhân văn khác như Giải chạy Happy Ekiden gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch; tặng quỹ học bổng dành cho sinh viên trường Y; các khoản hỗ trợ thường niên cho người nghèo trên cả nước...

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, kể từ ngày 04/8/2025, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chính thức sử dụng tên thương hiệu mới là MB Life.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2025, MB Life ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, vươn lên nằm trong Top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới. MB Life cũng nhận được sự ghi nhận của nhiều tổ chức trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng như Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Top 10 Doanh nghiệp ESG, Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm nhân thọ…

Chuỗi hoạt động “MB Life - Hành trình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của công ty góp phần tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và giữ vững tầm nhìn “Trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tin yêu nhất”./.