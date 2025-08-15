BIC ra mắt website bảo hiểm mybic.vn mới

(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa ra mắt website mybic.vn phiên bản mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

Ảnh T.L

Phiên bản mới của website mybic.vn được thiết kế với giao diện hiện đại, thân thiện và khả năng tương thích tối ưu trên mọi thiết bị, từ máy tính cá nhân đến điện thoại di động.

Quy trình mua bảo hiểm được tối ưu hóa, giúp khách hàng có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch chỉ trong vài phút. Với công nghệ tính phí tự động, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và nhận báo giá tức thì mà không cần thông qua nhiều bước trung gian. Quy trình bồi thường cũng được cải tiến mạnh mẽ, cho phép cập nhật trạng thái xử lý liên tục, giúp khách hàng chủ động theo dõi tiến độ và rút ngắn thời gian chờ đợi. Việc quản lý hợp đồng bảo hiểm trở nên đơn giản hơn với hệ thống hiển thị thông minh, hỗ trợ tra cứu và theo dõi hiệu lực hợp đồng một cách dễ dàng.

Đặc biệt, website mới tích hợp tính năng thông báo và nhắc tái tục tự động, giúp khách hàng không bỏ lỡ thời điểm gia hạn bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm, hóa đơn và tài liệu liên quan đều được số hóa, cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, hệ thống thanh toán đa dạng, từ chuyển khoản, ví điện tử đến thẻ quốc tế, được bảo mật tuyệt đối, mang lại sự an tâm khách hàng khi tham gia bảo hiểm tại website.

Bên cạnh những tiện ích vượt trội, khách hàng mua bảo hiểm qua website mybic.vn còn được tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn gồm: Cơ hội nhận voucher mua sắm UrBox trị giá tới 600.000 đồng dành cho 200 khách hàng đầu tiên mua bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân BIC Happy Home; Ưu đãi 15% phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới dành cho khách hàng tái tục không phát sinh tổn thất.

Việc ra mắt website mới không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của BIC, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đặt khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Website mybic.vn cùng app MyBIC sẽ tạo ra một nền tảng bảo hiểm số đồng bộ, thống nhất, mang lại trải nghiệm đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng nhất để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.