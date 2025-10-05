Mở rộng hợp tác, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm

(TBTCO) - Các doanh nghiệp bảo hiểm đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược với nhiều đối tác đa lĩnh vực nhằm tăng cường sức cạnh tranh, mở rộng kênh phân phối, thúc đẩy chuyển đổi số... Việc hợp tác này không chỉ giúp doanh nghiệp bảo hiểm tận dụng công nghệ, nguồn lực, mà còn gia tăng giá trị dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và khẳng định vị thế trên thị trường.

Bắt tay cùng phát triển

Thị trường bảo hiểm trong tháng 9/2025 đã chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và nhiều đối tác tiềm năng, uy tín. Điển hình như AIA Việt Nam, doanh nghiệp này và Công ty cổ phần FPT công bố hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe hướng tới việc kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm - công nghệ - sức khỏe toàn diện, mang tới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân hóa, thuận tiện hơn cho khách hàng.

Đại diện AIA và FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Phan Hà

Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp lực sức mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm của AIA Việt Nam và hệ sinh thái công nghệ của FPT để cung cấp các giải pháp thông minh, linh hoạt và hiệu quả nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa của khách hàng tại Việt Nam. Dựa trên năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái sức khỏe AIA Vitality, hai bên cũng sẽ đồng phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ tích hợp.

Trước đó, FWD Việt Nam cũng hợp tác với Visa nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm bảo hiểm số an toàn, linh hoạt kèm ưu đãi cá nhân hóa và phương thức thanh toán hiện đại. Sự kiện này là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ, để số hóa bảo hiểm và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Cụ thể, hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa mang đến cho khách hàng lựa chọn trả góp linh hoạt và thông minh. Khách hàng có thể đóng phí bảo hiểm bằng thẻ Visa và lựa chọn trả góp qua giải pháp Visa Instalment Solutions. Quyền lợi này không chỉ giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, mà còn dễ dàng tham gia bảo hiểm và quản lý chi tiêu cá nhân một cách chủ động.

Ký kết hợp tác giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Arobid Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm phát triển hệ sinh thái dịch vụ tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Việc ký kết hợp tác giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Arobid không chỉ mang tính chiến lược cho cả hai bên, mà còn là tín hiệu tích cực cho xu hướng chuyển đổi số và nâng cao khả năng quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết, công ty và PVcomBank cũng chính thức ký kết hợp tác chiến lược phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Theo thỏa thuận này, Generali Việt Nam sẽ cung cấp các sản phẩm - dịch vụ bảo hiểm nhân thọ toàn diện thông qua mạng lưới chi nhánh rộng khắp toàn quốc của PVcomBank, với phương châm mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ minh bạch, bảo vệ tương lai bền vững cho khách hàng.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện hợp tác lần này, PVcomBank và Generali Việt Nam đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ tư vấn tài chính, đảm bảo chất lượng tư vấn tối ưu, phù hợp với nhu cầu tài chính của khách hàng. Mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ là bước đệm vững chắc nhằm xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm tài chính, bảo hiểm bền vững, hướng tới những kế hoạch phát triển đa dạng trong tương lai.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng khả năng cạnh tranh

Ông Andrew Loh - Tổng Giám đốc AIA Việt Nam cho biết: “Khách hàng luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển của AIA Việt Nam. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ minh bạch, thuận tiện và toàn diện hơn. Việc ký kết biên bản ghi nhớ với FPT là một minh chứng rõ nét cho cam kết đó, khi chúng tôi kết hợp thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái rộng lớn của FPT với kinh nghiệm bảo hiểm và hệ sinh thái sống khỏe của AIA Việt Nam”.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ: “Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Dựa trên kiến thức chuyên sâu về ngành và kinh nghiệm đã được khẳng định, chúng tôi đã xây dựng một danh mục giải pháp toàn diện cho khách hàng bảo hiểm, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Với định hướng AI-first, FPT sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về AI và đội ngũ nhân sự được tăng cường bởi AI, đặc biệt thông qua nền tảng AI FleziPT, FPT hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng, hướng tới việc thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người”.

Tổng Giám đốc FWD Việt Nam Phương Tiến Minh nhấn mạnh: “Tại FWD Việt Nam, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là hành trình mang lại sự yên tâm và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Hợp tác với Visa là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn”.

Theo bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, việc kết hợp công nghệ thanh toán toàn cầu của Visa với các giải pháp bảo hiểm đột phá từ FWD Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm và gia tăng giá trị tài chính cho cộng đồng. Hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa đánh dấu một cột mốc mới trong việc gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng, nâng cao trải nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bảo hiểm số và thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

“Với tầm nhìn chung về giá trị và chất lượng kinh doanh, chúng tôi kỳ vọng quan hệ đối tác này sẽ mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu khách hàng cùng trải nghiệm vượt trội. Các sản phẩm bảo hiểm của Generali sẽ được phân phối thông qua đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản và được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến của PVcomBank” - bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam cho biết.

Có thể thấy việc đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các đối tác trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, thương mại điện tử không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng doanh thu, góp phần phát triển bền vững ngành bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số sâu rộng như hiện nay.