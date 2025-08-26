BIC được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025

(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam theo danh sách xếp hạng của Tạp chí Forbes Việt Nam.

Chủ tịch BIC Trần Hoài An nhận biểu trưng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025 của Forbes Việt Nam được bình chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, trải qua nhiều vòng với các tiêu chí như: doanh nghiệp có lãi trong năm 2024, doanh thu và vốn hoá tối thiểu 500 tỷ đồng; đánh giá tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC… Số liệu sử dụng tính toán là báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Không chỉ dựa trên số liệu, Forbes Việt Nam còn tiến hành điều tra định tính để đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành…

Năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Công ty mẹ BIC đạt gần 5.100 tỷ đồng, giúp BIC giữ vững vị trí top 5 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu bảo hiểm gốc. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt 650 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch đề ra.

6 tháng đầu năm 2025, BIC tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt gần 2.600 tỷ đồng, hoàn thành gần 50% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 420 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm.

Việc được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển bền vững của BIC, đồng thời là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là động lực để BIC tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị thương hiệu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư cũng như cộng đồng, xã hội./.