Ngày 18/4, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - Mã ck: PGI) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội.

Phấn đấu doanh thu đạt gần 5.200 tỷ đồng, giữ vững đà tăng các chỉ tiêu

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và thông qua kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2025, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024...

Nhờ kiên định với chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, năm 2024, lần đầu tiên doanh thu của PJICO vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đạt 5.279 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2023, hoàn thành 110,7% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.396,5 tỷ đồng, hoàn thành 109,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 291,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,8% kế hoạch. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn ổn định ở mức 12% vốn điều lệ.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Bảo hiểm PJICO. Ảnh: Ánh Tuyết.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2025, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.174,8 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm gốc 4.400 tỷ đồng - tương đương mức thực hiện năm 2024. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 306 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn giữ ở mức 12% vốn điều lệ, khẳng định chính sách ổn định và cam kết bền vững của doanh nghiệp với cổ đông.

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PJICO cho biết, năm 2024 là phép thử cho khả năng thích ứng của doanh nghiệp bảo hiểm, tuy nhiên, PJICO mạnh mẽ vượt qua với kết quả tài chính tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023.

Bước sang năm 2025, PJICO sẽ tiếp tục phát huy nội lực, củng cố quản trị và tập trung vào tăng trưởng bền vững, nâng tầm vị thế trên thị trường.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, lợi nhuận trước thuế của PJICO là 291,2 tỷ đồng. Tổng công ty dùng toàn bộ số tiền này để đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, chi trả cổ tức 12% (133 tỷ đồng); đồng thời, trích gần 100 tỷ đồng các quỹ, trong đó có quỹ khen thưởng cho cán bộ công nhân viên 0,5 tháng lương, lãnh đạo 2 tháng lương vì hoàn thành vượt mức kế hoạch...

Khai thác tối đa cơ hội, gia tăng doanh thu

Tại đại hội, các cổ đông dành sự quan tâm đến cơ cấu các nghiệp vụ bảo hiểm của Tổng công ty. Theo cổ đông Trịnh Minh Phúc - nguyên lãnh đạo đầu tiên của PJICO, kết quả đạt được cho thấy Tổng công ty hoàn thành nhiều chỉ tiêu và một số nghiệp vụ có sự tăng trưởng. Dù vậy, các chỉ tiêu cần được phân tích, đánh giá rõ ràng hơn về từng mảng nghiệp vụ, cụ thể là các mảng có lợi nhuận cao và các mảng kém hơn, để từ đó tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng.

Tổng công ty cũng cần chú trọng hơn vào việc phát triển các nghiệp vụ bảo hiểm về công trình kỹ thuật, có doanh thu lớn, thay vì tập trung vào các nghiệp vụ khác có giá trị thấp và tiêu tốn nhiều nhân sự. Bởi doanh thu bảo hiểm từ các dự án vẫn còn thấp, trong khi các dự án thông thường lại mang lại lợi nhuận ổn định và tốt hơn, trong bối cảnh các công trình, đại dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 70 tỷ USD, cao tốc và các công trình khác là những cơ hội quan trọng mà Tổng công ty cần tập trung khai thác...

Thông tin tới cổ đông, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc PJICO lý giải về sự tăng trưởng và đóng góp của các nghiệp vụ về bảo hiểm sức khoẻ, tái bảo hiểm, bảo hiểm cháy nổ... trong doanh thu phí bảo hiểm.

Về bảo hiểm dự án, kỹ thuật, theo bà Giang, mặc dù có sự sụt giảm doanh thu trong năm 2024 nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2022. Bởi năm 2023, PJICO đã tham gia nhiều dự án lớn như các dự án giao thông và công trình trọng điểm quốc gia, tuy nhiên, trong năm 2024, do các dự án đã nộp phí bảo hiểm từ năm trước khiến doanh thu từ nghiệp vụ này không tăng trưởng mạnh, không phải vì không triển khai được mà là do các khoản phí đã thu trước trước.

Năm nay, PJICO trình doanh thu năm 2025 dựa trên doanh thu phí năm trước để hoạt động an toàn, bền vững và quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận đã trình đại hội.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành PJICO sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch trọng điểm theo định hướng phát triển 2024 - 2029 để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng linh hoạt với xu thế vận động của thị trường.

Theo đó, PJICO duy trì kết quả xếp hạng đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế hiện tại, tiếp tục tích lũy năng lực tài chính để phấn đấu nâng mức xếp hạng tín nhiệm; triển khai thực hiện chiến lược về chuyển đổi số; thành lập thêm một số đơn vị mới tại các thị trường trọng điểm, nhằm gia tăng thị phần của Tổng công ty... Đáng chú ý, trong năm 2025, PJCO sẽ thành lập Chi nhánh Bảo hiểm PJICO Digital - mô hình kinh doanh bảo hiểm trực tuyến hiện đại, đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số.

Tại đại hội cũng tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Lee Jae Hoon theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Choi Sung Jin - đại diện từ Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị./.