(TBTCO) - Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021 - 2025), các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo tại Hà Tĩnh hằng năm đạt kế hoạch đề ra, đời sống của người nghèo dần ổn định, từng bước vươn lên.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 9.236 hộ nghèo, tỷ lệ 2,40% (giảm bình quân 0,76%/năm); 11.736 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,04% (giảm bình quân 0,68%/năm).

Hà Tĩnh: Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo". Ảnh: TL

Toàn tỉnh có gần 9.000 hộ thoát nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ sản xuất và sinh kế hiệu quả; hơn 11.000 căn nhà được xây dựng mới và sửa chữa bảo đảm nơi ở kiên cố cho người dân; 100% học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập; hơn 518.000 thẻ BHYT được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo; trên 145.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 6.800 tỷ đồng… Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là các chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh.

Thời gian tới, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị cần xác định giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thường xuyên, vì vậy, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững.

Nỗ lực huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các mô hình sinh kế, dự án phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự./.