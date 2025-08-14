(TBTCO) - UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau 4 năm triển khai Chương trình MTQG đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao

Theo UNND tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn 4 năm triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2021 - 2025), các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo hằng năm đạt kế hoạch đề ra; đời sống của người nghèo dần ổn định, từng bước vươn lên; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình trong quá trình triển khai đảm bảo được sự cân bằng về giới.

Gần 9.000 hộ thoát nghèo nhờ mô hình hỗ trợ sản xuất và sinh kế. Ảnh: TL

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 9.236 hộ nghèo, tỷ lệ 2,40% (giảm bình quân 0,76%/năm); 11.736 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,04% (giảm bình quân 0,68%/năm).

Toàn tỉnh có gần 9.000 hộ thoát nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ sản xuất và sinh kế hiệu quả; hơn 11.000 căn nhà được xây dựng mới và sửa chữa bảo đảm nơi ở kiên cố cho người dân; 100% học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập; hơn 518.000 thẻ BHYT được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo; trên 145.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 6.800 tỷ đồng… Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là các chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh.

Các chương trình được thực hiện không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo nền tảng ổn định an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, gắn kết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sau hơn 4 năm triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa 11.724 nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình đạt trên 836 tỷ đồng. Trong đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Tĩnh đã hỗ trợ xóa 2.281 căn, kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa.

Về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TL

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, tỉnh đã về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Với mức hỗ trợ tối thiểu 70 triệu đồng/nhà xây mới, Hà Tĩnh là một trong 16 địa phương có mức hỗ trợ cao hơn so với quy định, áp dụng đồng đều cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, thân nhân liệt sỹ. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng cho 683 hộ gia đình khó khăn ngoài đối tượng của chương trình từ nguồn xã hội hoá.

Chương trình không chỉ vượt về kinh phí hỗ trợ, số lượng, tiến độ, mà còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào lớn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, của chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh./.