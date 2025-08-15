Vietcombank tiến bước cùng non sông gấm vóc: Dấu ấn xanh Vietcombank - cùng dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Dấu ấn xanh Vietcombank không chỉ là một sắc màu để nhận diện thương hiệu, mà còn là biểu tượng của niềm tin, bãn lĩnh và khát vọng vươn xa của một ngân hàng anh hùng ra đời trong gian khó và trưởng thành cùng lịch sử đất nước.

Ra đời trong khói lửa đạn bom, trưởng thành cùng dòng chảy đổi mới, Vietcombank không chỉ là một ngân hàng thương mại, mà còn là đối tác phát triển bền vững của quốc gia - nơi từng đồng vốn được giải ngân không chỉ tính đến hiệu quả tài chính mà còn gắn với trách nhiệm xã hội và sứ mệnh phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng.

Sứ mệnh kiến tạo tương lai xanh cùng quốc gia

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, với nền tảng vững chắc của một ngân hàng chủ lực, Vietcombank đã và đang nỗ lực từng ngày để kiến tạo những giá trị bền vững, mang tính dài hạn, định hình tương lai: Từ chuyển đổi số, tài chính toàn diện, thực thi ESG đến phát triển ngân hàng xanh.

Những năm gần đây, ngân hàng nỗ lực xây dựng hạ tầng tài chính xanh thông qua việc huy động, phân bổ dòng vốn hướng tới các dự án thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, hạ tầng giao thông bền vững,... Tổng dư nợ tín dụng xanh của Vietcombank tăng trưởng trung bình 4 lần qua các năm, từ hơn 11.765 tỷ đồng năm 2020 lên đến gần 47.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2024, đạt 3,3% tổng dư nợ của ngân hàng. Trong đó, vốn tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm 84,7% dư nợ xanh.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Vietcombank phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh theo quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tự nguyện tuân thủ nguyên tắc Trái phiếu Xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA) ban hành - một chuẩn mực quốc tế khắt khe về minh bạch và sử dụng vốn.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh theo quy định pháp luật trong nước, đồng thời tự nguyện tuân thủ nguyên tắc trái phiếu xanh của ICMA

Ngoài ra, nhà băng được Bộ Tài chính tin tưởng giao phục vụ trên 300 dự án vay vốn ODA với tổng trị giá quy USD là gần 30 tỷ USD, bao gồm các dự án trọng điểm là động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong mọi lĩnh vực như hạ tầng cơ sở, giao thông, y tế, nông nghiệp…

Với vai trò dẫn dắt thị trường của một ngân hàng chủ đạo và trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn,Vietcombank có nguồn lực bền vững để thực hiện nhiều chương trình, chính sách giảm lãi vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng với chi phí hợp lý. Chỉ riêng trong năm 2024, Vietcombank thực hiện 14 đợt giảm lãi suất cho vay. Theo đó, tổng số khách hàng được giảm lãi suất là gần 110.000 khách hàng với quy mô dư nợ hỗ trợ đạt hơn 900 nghìn tỷ VND (chiếm 63% dư nợ Vietcombank) và quy mô hỗ trợ lãi vay đến khách hàng là khoảng 6.500 tỷ VND.

Kiên định với cam kết chiến lược dài hạn của một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank không ngừng được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, được triển khai trên quy mô lớn, với sự tham gia tích cực từ trụ sở chính đến các chi nhánh, công ty trực thuôc trên toàn quốc.

Trong giai đoạn 2020 - 2024, số tiền dành cho hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank là hơn 2.311 tỷ đồng, trọng tâm vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài trợ cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng…Văn hóa doanh nghiệp hướng tới phát triển bao trùm, đặt con người làm trung tâm, nơi mọi cán bộ đều có cơ hội phát triển, mọi khách hàng đều được phục vụ công bằng và những nhóm yếu thế trong xã hội luôn được quan tâm, hỗ trợ.

Giai đoạn 2020 - 2024, Vietcombank dành 2.311 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, trọng tâm vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài trợ cho người nghèo

2025 là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank ghi danh trong top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững (VNSI) tốt nhất thị trường chứng khoán. Kết quả chứng minh những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong các cam kết góp sức cùng Chính phủ và NHNN thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng.

Dấu ấn xanh Vietcombank cùng dân tộc tiến bước

Cùng dân tộc tiến bước vào kỷ nguyên mới - thời kỳvươn mình mạnh mẽ vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, Vietcombank xác định vai trò không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tài chính mà còn là biểu tượng vững chãi của niềm tin, bản lĩnh và sự đồng hành, phụng sự của một ngân hàng do dân và vì dân.

Nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; hưởng ứng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Vietcombank vinh dự đồng hành cùng chương với sứ mệnh kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn, lòng yêu nước và sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình với thông điệp “1 tỷ bước xanh - Cùng Việt Nam tiến bước”

Vietcombank đồng hành cùng chương trình với thông điệp “1 tỷ bước xanh - Cùng Việt Nam tiến bước”bằng những hành động thiết thực: cam kết đóng góp 3 tỷ đồng, kêu gọi khách hàng cùng chung tay lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước xanh” bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản CUNG EM TIEN BUOC của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và triển khai chương trình ưu đãi với ngân sách lên tới 2,4 tỷ đồng dành cho các khách hàng mới của Vietcombank để cùng có cơ hội lan tỏa yêu thương tới các em học sinh nghèo vượt khó.

Chương trình không chỉ là hành trình vận động vì sức khỏe, vì cộng đồng mà còn là hành trình kết nối tinh thần, thể hiện quyết tâm của hàng triệu trái tim người Việt cùng tiến về phía trước, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ngày hội lớn của đất nước, sự hiện diện của Vietcombank là lời khẳng định mạnh mẽ: Trong mọi giai đoạn chuyển mình của đất nước, từ gian khó đến hội nhập, từ kháng chiến đến kỷ nguyên số - sắc xanh Vietcombank luôn gắn bó, đồng hành với sự phát triển của đất nước.