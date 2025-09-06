8 tháng, tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.579 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4.579 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 8, các sự kiện và hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức long trọng với quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tăng cao.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 ước đạt 588,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; lương thực, thực phẩm tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,2% và du lịch lữ hành tăng 15,2%.

8 tháng, tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.579,0 nghìn tỷ đồng. Biểu đồ: Cục Thống kê

Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.579,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 ước đạt 3.495,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2025 ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2025 ước đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác8 tháng năm 2025 ước đạt 469,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước./.