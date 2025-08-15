PV GAS CNG – Kiên định con đường sạch, dẫn đầu chuyển dịch xanh cho công nghiệp Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với thách thức kép: nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và áp lực cắt giảm khí nhà kính, việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và kinh tế trở thành ưu tiên chiến lược của mọi quốc gia. Ngay từ khi thành lập năm 2007, Công ty cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) đã chọn cho mình con đường phát triển bền vững, với sứ mệnh “Lan tỏa năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh” và tầm nhìn “Tiên phong xanh hóa nhiên liệu Việt Nam”, đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển đổi năng lượng quốc gia.

PV GAS CNG – Kiên định con đường sạch, tiên phong chuyển dịch xanh cho công nghiệp Việt Nam

Sản phẩm chủ lực – khí thiên nhiên nén (CNG) – được sản xuất từ nguồn khí sạch, có hàm lượng phát thải thấp nhất trong các loại nhiên liệu hóa thạch, giúp giảm tới 80% khí thải CO₂ và bụi mịn. Công nghệ cung cấp CNG của Công ty cho phép thay thế nhanh chóng và an toàn các nhiên liệu truyền thống, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đồng thời đảm bảo chi phí cạnh tranh cho khách hàng.

Sau 18 năm phát triển, PV GAS CNG giữ hơn 70% thị phần cả nước, vận hành 2 nhà máy CNG lớn tại miền Nam và miền Bắc, cùng mạng lưới trạm giảm áp trải dài khắp các khu công nghiệp trọng điểm. Hệ thống khách hàng gồm các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất hàng đầu như Hòa Phát, Vinamilk, Acecook, Nestle…, cho thấy uy tín và vị thế vững chắc của PV GAS CNG trên thị trường năng lượng sạch.

Trước thách thức nguồn khí trong nước suy giảm, PV GAS CNG đã chủ động mở rộng sang lĩnh vực LNG – khí thiên nhiên hóa lỏng, giải pháp năng lượng linh hoạt có khả năng vận chuyển đường dài và lưu trữ lâu. Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi Công ty tiên phong vận chuyển LNG bằng đường sắt từ Nam ra Bắc, mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng tại miền Trung và các khu vực xa đường ống khí truyền thống. Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ cryogenic, đồng thời nghiên cứu các nguồn năng lượng mới như hydrogen xanh, amoniac xanh – phù hợp xu thế toàn cầu hướng tới trung hòa carbon.

CNG – LNG: Giải pháp năng lượng sạch, mở đường cho công nghiệp xanh Việt Nam

Minh bạch và hiệu quả luôn là nguyên tắc vận hành: Công ty thường xuyên công bố chi tiết báo cáo tài chính, sản lượng, danh sách khách hàng và kế hoạch đầu tư; duy trì chỉ số tài chính ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS)trên 10%, nợ vay thấp (dưới 0,2 lần vốn chủ), đảm bảo nền tảng vững chắc cho mở rộng quy mô.

Hướng tới tương lai, PV GAS CNG không chỉ dừng ở việc cung cấp nhiên liệu sạch, mà đặt mục tiêu trở thành đối tác năng lượng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình giảm phát thải, tối ưu chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Trên chặng đường ấy, PV GAS CNG tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong của PV GAS dẫn dắt chuyển dịch xanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước./.