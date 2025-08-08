Người dân không cần thực hiện thủ tục gì khi đồng nhất mã số bảo hiểm xã hội với căn cước công dân

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn vừa có buổi làm việc với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan về việc triển khai sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội.
Cơ quan bảo hiểm xã hội tự động đồng bộ
Từ năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
Trong đó có khoảng 91 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 99,23% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
|Từ 1/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng nhất mã số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội. Nguồn: BHXHVN
Đây là nền tảng quan trọng để từ ngày 1/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng nhất mã số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội. Qua đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, chuẩn bị triển khai sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử từ năm 2026 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024.
Về phương thức triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện công tác đồng nhất này một cách tự động. Cụ thể, với người dân, người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đã có mã số bảo hiểm xã hội) thì không cần phải khai báo, thực hiện thao tác nào, khi có phát sinh giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi hoặc khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế thì hệ thống tự động đồng bộ.
Với người tham gia mới lần đầu thì sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để kê khai, hệ thống sẽ tự động cấp mã số đồng nhất với mã số này, đồng thời liên thông giữa tài khoản VssID - bảo hiểm xã hội số và tài khoản định danh điện tử VneID.
Không ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ trước ngày 1/8/2025, với việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mỗi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã có song song 2 mã số trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm: Mã số bảo hiểm xã hội và số định danh cá nhân/căn cước công dân.
Thời gian qua, người dân có thể sử dụng mã số bảo hiểm xã hội hoặc chỉ cần sử dụng Căn cước công dân để làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí.
|Hiện nay, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (khoảng 13.000 cơ sở) triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc có hơn 237,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 83,7 triệu lượt tra cứu so với 31/12/2024.
Vì thế, từ ngày 01/8/2025, việc triển khai sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Việc đồng nhất 2 mã số này nhằm giúp người dân, người lao động không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến, giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính; giúp cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính xác và thống nhất; đảm bảo tính liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan phục vụ công tác quản lý…
|Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn làm việc với các đơn vị liên quan về việc triển khai sử dụng số định danh cá nhânt hay thế mã số bảo hiểm xã hội. Ảnh: BHXHVN
Để triển khai công tác này hiệu quả, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu, Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tốt hạ tầng, nâng cấp phần mềm để việc đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội được thông suốt, tự động trên toàn hệ thống, nhất là với ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.
Đồng thời đảm bảo yêu cầu chuyển tiếp: Trong thời gian chờ hệ thống đồng bộ, hoàn thiện phần mềm người dân, người lao động có thể sử dụng đồng thời cả mã số bảo hiểm xã hội và số định danh cá nhân/căn cước công dân để thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Ban Quản lý Thu và phát triển người tham gia chủ động nghiên cứu thay đổi các biểu mẫu, tờ khai cho phù hợp với việc chỉ còn một mã số định danh cá nhân/căn cước công dân.
|“Các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, tập trung đánh giá, rà soát các tình huống có thể phát sinh trong quá trình triển khai để kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách” - Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.