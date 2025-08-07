SJ Group lãi lớn nửa đầu năm, kỳ vọng dự án Nam An Khánh giúp tăng tốc cuối năm

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2025, SJ Group đạt lợi nhuận trước thuế 216,2 tỷ đồng, tăng 67,5% cùng kỳ, với biên lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục 70%. Dù mới hoàn thành chưa đến 1/3 kế hoạch năm, song lượng hàng tồn kho chiếm 53,6% tổng tài sản, chủ yếu từ dự án khu đô thị mới Nam An Khánh được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy kinh doanh nửa cuối năm.

Công ty cổ phần SJ Group (SJ Group - mã Ck: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2025, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 193,9 tỷ đồng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tiếp tục ghi nhận doanh thu từ dự án Nam An Khánh. Nhờ giá vốn chỉ tăng 36%, lợi nhuận gộp đạt 142,1 tỷ đồng, tăng gần 76% so với quý II/2024, cho thấy biên lợi nhuận cải thiện đáng kể lên 73%, ở mức cao so với nhiều quý gần đây.

Trong khi doanh thu tăng mạnh, chi phí hoạt động vẫn được kiểm soát tốt. Cụ thể, chi phí tài chính chỉ ở mức 744 triệu đồng, chi phí bán hàng 642 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 11,2 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế và các khoản chi phí, SJ Group báo lãi trước thuế 130,1 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ (69,2 tỷ đồng).

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Biên lợi nhuận gộp cao kỷ lục 70% Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần SJ Group đạt 337,2 tỷ đồng, tăng 42,2%. Biên lợi nhuận gộp cao 70% và cao nhất trong lịch sử hoạt động, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế đạt 216,2 tỷ đồng, tăng 67,5% so với nửa đầu năm 2024. Với kết quả này, công ty hoàn thành 27,8% kế hoạch doanh thu (1.211 tỷ đồng) và 28,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (lợi nhuận trước thuế 753 tỷ đồng).

Dù lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm, việc mới chỉ hoàn thành chưa đến 1/3 kế hoạch tài chính cả năm cho thấy công ty sẽ cần gia tốc mạnh mẽ trong nửa cuối năm để bám sát mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản SJ Group đạt gần 7.964,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 53,6%, chủ yếu từ dự án khu đô thị mới Nam An Khánh với giá trị gần 4.200 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn chiếm 30,6%, tập trung chủ yếu tại một số dự án lớn như: Khu đô thị mới Hòa Hải - Đà Nẵng 1.241,8 tỷ đồng; dự án Văn La - Văn Khê - Hà Đông hơn 586 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì 174 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng 111,7 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức gần 4.790,3 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 16,3%.

Bên cạnh đó, SJ Group vừa hoàn tất đợt phát hành hơn 182,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức các năm 2018 - 2024 và thưởng cổ phiếu cho 2.302 cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:159. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.826,2 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần. Sau phát hành, vốn điều lệ tăng từ gần 1.149 tỷ đồng lên gần 2.975 tỷ đồng; số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng từ gần 114,9 triệu lên gần 297,5 triệu cổ phiếu.

Tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), SJ Group hiện là chủ đầu tư loạt dự án bất động sản lớn như Khu đô thị Nam An Khánh, Văn La, Tiến Xuân, Hoà Hải - Đà Nẵng...

Chia sẻ gần đây, ông Bùi Quang Bách - Chủ tịch Hội đồng quản trị SJ Group cho biết, sau quá trình tái cơ cấu, công ty đang định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên về các sản phẩm xanh và thông minh, bắt đầu với dự án Nam An Khánh tại TP. Hà Nội./.