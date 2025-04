Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính toán bước đi trong cuộc đua thị phần

Dự báo doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm đều tăng trưởng khiêm tốn Dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 cạnh tranh khốc liệt, PJICO đặt ra mục tiêu tăng trưởng thận trọng. Trong toàn ngành, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn 23,56% và ở mức cao trong tổng doanh thu của nhiều doanh nghiệp. Theo đại diện PJICO, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng 37,3% doanh thu bảo hiểm gốc và là nghiệp vụ xương sống tại công ty. Năm 2025, dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn do lực cầu thị trường yếu và cạnh tranh gay gắt về chi phí giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Với định hướng tiết giảm chi phí lên tới 5% doanh thu, tổng công ty dự kiến doanh thu từ nghiệp vụ này sẽ không tăng trưởng so với năm 2024. Với bảo hiểm sức khỏe, do tỷ lệ tổn thất cao, tổng công ty sẽ duy trì tỷ trọng hợp lý để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, với doanh thu dự kiến tương đương năm 2024. Trong khi đó, bảo hiểm cháy nổ, tài sản và mọi rủi ro cũng tăng trưởng thận trọng. Quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh mức phí trong biên độ 25%, tuy nhiên, với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty như BSH, VNI (có sự tham gia của DB Insurance Hàn Quốc), theo PJICO, việc giữ thị phần và tăng trưởng doanh thu là thách thức. Tổng công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu nghiệp vụ này chỉ khoảng 2% trong năm 2025. Ngoài ra, bảo hiểm kỹ thuật cũng tăng trưởng khiêm tốn. Do đặc thù không mang tính tái tục hàng năm, doanh thu từ bảo hiểm kỹ thuật dự kiến tăng 2% so với năm 2024. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường vẫn đang chạy đua nhằm chiếm lĩnh và giữ vững vị thế trên thị trường, tạo nên môi trường cạnh tranh khốc liệt. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong việc cân đối giữa tăng trưởng doanh thu, tối ưu chi phí và duy trì hiệu quả kinh doanh trong năm 2025.