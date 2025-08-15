(TBTCO) - Thành công của Nghị quyết 68-NQ/TW phụ thuộc vào quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và đặc biệt là nỗ lực vươn lên của từng doanh nghiệp, doanh nhân. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục thành công.

Chiều ngày 15/8, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND phường Tây Hồ; Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP. Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam”.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Hải Anh

Tại toạ đàm, các đại biểu, chuyên gia kinh tế đều khẳng định, trong nhiều năm qua, kinh tế tư nhân đã khẳng định vị thế là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính đến nay, cả nước có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, trên 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ yếu thuộc khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, còn hàng triệu hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục triệu lao động.

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 50% GDP, khoảng trên 30% tổng thu ngân sách Nhà nước, thu hút khoảng 82% lực lượng lao động cả nước.

Bên cạnh những đóng góp to lớn, kinh tế tư nhân cũng còn nhiều hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực quản trị hạn chế, khó tiếp cận vốn, thiếu công nghệ hiện đại và nhân lực chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Những hạn chế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch và đồng bộ để kinh tế tư nhân phát triển thực chất, bền vững.

Trong bối cảnh nêu trên, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW (ngày 4/5/2025) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã ra đời một cách kịp thời. Điều này cũng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển xứng tầm.

Điểm nổi bật của Nghị quyết 68-NQ/TW là đã chỉ rõ quan điểm “kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng”. Nghị quyết cũng đề ra hàng loạt giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; bảo đảm quyền tự do kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đến năm 2045, có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và thế giới.