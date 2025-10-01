Việt Nam - Đức hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển dịch năng lượng bền vững

(TBTCO) - Ngày 1/10, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) chính thức trao đổi Thỏa thuận triển khai Dự án “Năng lượng sạch, chi phí hợp lý và an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tại Việt Nam” (Dự án CASE Việt Nam).

Dự án CASE hướng tới hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng, nhằm xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, đáng tin cậy với chi phí hợp lý, đồng thời góp phần hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris.

Đại diện GIZ và Cục Đổi mới sáng tạo trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: GIZ

Trọng tâm của dự án là xây dựng cơ sở khoa học - thực tiễn để thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng; đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp, viện, trường; tăng cường kết nối giữa khối nghiên cứu và doanh nghiệp trong tiếp nhận, ứng dụng công nghệ từ nước ngoài và dự báo nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Dự án có 4 hợp phần chính gồm: nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năng lượng tái tạo; xúc tiến chuyển giao công nghệ và các hoạt động hỗ trợ khác. Chính phủ Đức, thông qua Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, đã ủy thác cho GIZ quản lý dự án với đối tác là Cục Đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò chủ dự án và trực tiếp tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ GIZ.

Ông Nguyễn Mai Dương - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo cho biết, Bộ Khoa học và công nghệ đang tập trung thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năng lượng sạch, kết nối viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực nội địa hóa công nghệ năng lượng tái tạo.

“Dự án CASE Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch” - ông Nguyễn Mai Dương khẳng định.

Về phía GIZ, ông Sascha Hocke - Phó Giám đốc quốc gia GIZ tại Việt Nam nhấn mạnh, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trọng tâm của quá trình chuyển dịch năng lượng. Quá trình chuyển dịch năng lượng của Đức đã cho thấy, chính sách, nghiên cứu và sự hợp tác giữa chính phủ, giới học thuật và doanh nghiệp có thể mở ra những ngành công nghiệp mới, việc làm mới và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng.

“Những định hướng chính sách gần đây của Việt Nam, như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Đức cam kết chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cùng nhau khám phá các công nghệ tiên tiến và hỗ trợ Việt Nam trong việc củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” - ông Sascha Hocke chia sẻ.