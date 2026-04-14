Bất động sản

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Diệu Hoa

[email protected]
21:16 | 14/04/2026
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.
Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của UBND TP. Hà Nội nhằm chấn chỉnh tình trạng dự án “treo”, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo Thông báo số 396/TB-UBND, các nhà đầu tư phải khẩn trương gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai dự án trước ngày 30/4/2026. Báo cáo cần làm rõ tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính cũng như các thủ tục pháp lý đã hoàn thành và những tồn tại.

Đặc biệt, TP. Hà Nội yêu cầu các nhà đầu tư phân tích rõ nguyên nhân chậm tiến độ, bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan; đồng thời tự đánh giá năng lực triển khai dự án, từ khả năng tài chính đến tổ chức thực hiện. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc chậm triển khai cũng phải được làm rõ.

Hà Nội rà soát, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ. Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải đề xuất phương án xử lý cụ thể, kèm cam kết tiến độ với các mốc thời gian rõ ràng, khả thi. Toàn bộ nội dung báo cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác và nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như UBND thành phố.

Hà Nội cũng đưa ra “tối hậu thư” mạnh mẽ: sau thời hạn 30/4/2026, các trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc báo cáo không đạt yêu cầu, không chứng minh được năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi hoặc dừng dự án.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19/4/2026, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện./.

Từ khóa:
hà nội dự án chậm triển khai

Bài liên quan

Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Dành cho bạn

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Đọc thêm

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng gia tăng trong khi kênh huy động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công và tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển các công cụ tài chính phù hợp để mở rộng nguồn vốn dài hạn.
(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
(TBTCO) - Sự phân hóa trên thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng rõ nét, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Dòng tiền ngày càng hướng tới các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt và khả năng khai thác bền vững.
(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, nếu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy sức mạnh của một quy hoạch có kỷ luật và khả năng tạo dựng niềm tin vững chắc cho thị trường, thì Ecopark (Hưng Yên) lại khẳng định giá trị của chất lượng sống, bản sắc và những trải nghiệm nhân văn hàng ngày.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ tiếp tục neo cao và lãi suất có xu hướng gia tăng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh từ phía doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư triển khai các chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ người mua ở thực, góp phần duy trì thanh khoản và ổn định thị trường.
(TBTCO) - Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống được cảm nhận mỗi ngày đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tuy nhiên tâm lý thận trọng lại đang bao trùm thị trường bất động sản khiến dòng tiền vận động chậm lại.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng