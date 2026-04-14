Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của UBND TP. Hà Nội nhằm chấn chỉnh tình trạng dự án “treo”, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo Thông báo số 396/TB-UBND, các nhà đầu tư phải khẩn trương gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai dự án trước ngày 30/4/2026. Báo cáo cần làm rõ tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính cũng như các thủ tục pháp lý đã hoàn thành và những tồn tại.

Đặc biệt, TP. Hà Nội yêu cầu các nhà đầu tư phân tích rõ nguyên nhân chậm tiến độ, bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan; đồng thời tự đánh giá năng lực triển khai dự án, từ khả năng tài chính đến tổ chức thực hiện. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc chậm triển khai cũng phải được làm rõ.

Hà Nội rà soát, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ. Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải đề xuất phương án xử lý cụ thể, kèm cam kết tiến độ với các mốc thời gian rõ ràng, khả thi. Toàn bộ nội dung báo cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác và nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như UBND thành phố.

Hà Nội cũng đưa ra “tối hậu thư” mạnh mẽ: sau thời hạn 30/4/2026, các trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc báo cáo không đạt yêu cầu, không chứng minh được năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi hoặc dừng dự án.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19/4/2026, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện./.